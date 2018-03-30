Canlı yayında Türk televizyon tarihine geçecek vefa örneği!

17 yaşında evlat edinildiğini öğrenen Abdullah Saygı, katıldığı programlarda annesini bulmak istediğini söylemiş ve üç anne için DNA testi yapılmıştı. Bir akrabalık testi de yaptıran Abdullah Saygı, Balçiçek İlter'le Olay Yeri ekibinin çabalarıyla annesini buldu. Canlı yayında açıklanan DNA sonucu ile cezaevinde kalan Gülden Hanım'ın Abdullah'ın annesi olduğu ortaya çıktı.

Star TV'de Balçiçek İlter'in sunduğu 'Olay Yeri' programında ibretlik anlar yaşandı. Yıllar önce terk edilen Abdullah isim genç, annesini aramak için programa başvurdu.

Araştırma sonucunda ceazevinde olan bir kadının Abdullah'ın annesi olabileceği ortaya çıktı. Kendisini büyüten kişiyle birlikte canlı yayına çıkan Abdullah, cezaevindeki kişinin annesi olup olmadığını DNA testiyle öğrendi. Ceazevindeki Gülden isimli kadının annesi çıkmasının ardından stüdyoda gözyaşları sel olurken, Abdullah annesi olarak kendisini büyüten kişiyi ilan etti.