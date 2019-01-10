Canlı yayında testis kontrolü yaptırmıştı! O yıldızdan kötü haber!

Chris Hughes'ın kardeşi Ben Hughes geçtiğimiz günlerde testis kanseri teşhisi koyulmuştu. Ünlü yıldız Chris Hughes geçtiğimiz Kasım ayında testis kanserine karşı farkındalık yaratmak amacıyla This Morning (Bu Sabah) programında canlı yayında testislerini muayene ettirmişti. Canlı yayında yaptığı bu hareketle bir çok tepki ve takdir alan Hughes'dan dün kötü bir haber geldi.

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