Canlı yayında teşekkür etti! İşte övdüğü o isim...

Azerbaycan’ın Avrupa Konseyi delegasyon başkanı Prof. Samad Seyidov, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) Zeytin Dalı harekâtına destek vermiş, konuşmasını “Yaşasın bir millet, iki devlet” diye paylaşmıştı.
Bugün partisinin Genişletilmiş il Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seyidov'a teşekkür etti. Erdoğan şöyle dedi:
"Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sadece terör örgütlerine, teröristlere yöneliktir. Avrupa Parlamentosu'nda hareketi istila olarak göstermek isteyenlere söylüyorum. Gidin önce, Libya'da, Ruanda'da, Mali'de arayın. Hiçbir zaman Türk milleti, müstevli olarak hareket etmemiştir. Azeri vekil Seyidov kardeşime de dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum."
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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