Canlı yayında sürpriz teklif!

Isparta’da bir halı ve koltuk yıkama firması sahibi olan Mehmet Kabaoğlu, işletmesinin reklam ve tanıtımı için yerel televizyon kanalında hafta içi her sabah yayınlanan Gülkent’te Bugün programına konuk oldu.

PROGRAM ÖNCESİ HER ŞEYİ PLANLADI Program öncesinde ana kumanda, sunucu ve teknik ekiple nişanlısına bir sürpriz yapmak istediği bilgisini paylaşan Kabaoğlu, yayında heyecanlanacağı bahanesiyle stüdyoya nişanlısı Merve Kaplan ile birlikte girmek istediğini söyledi. Stüdyoda nişanlısı ile yan yana oturan ancak, kamera kadrajında bulunmayan Kaplan, program boyunca Kabaoğlu’na destek vermek için orada bulunduğunu düşündü.

"BİRAZ GEÇ OLDU AMA OLSUN" Programın sonuna gelindiğinde, teşekkür bölümünde kendi hayatıyla ilgili bir şeyler paylaşmak istediğini ifade eden Kabaoğlu, "Bir ömür boyu mutlu olmayı diliyorum seninle, benimle evlenir misin?" diye sordu.

Bu sırada ekranlara getirilen nişanlısı Kaplan da teklife "Tabii ki evet" diye yanıt verdi. Genç kız ayrıca, "Biraz geç oldu ama olsun" şeklinde espri yaptı.

Sunucunun kendilerini kıskandığını belirterek duygularını sorduğu Kaplan, "Çok heyecanlıyım gerçekten, böyle bir şey beklemiyordum" yanıtını verdi.

NİKAHLARI DA CANLI YAYINDA OLACAK Yaşanan renkli dakikalardan sonra program sunucusu Ruzin Azerhan da, canlı yayınında ilk kez böyle bir şeye şahit olduğunu ifade ederek çiftin nikahlarının da aynı stüdyoda kıyılmasını teklif etti. Genç çift ise yapılan bu güzel teklifi kabul etti.

  • Güncel 31 Ocak 2019 16:48
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