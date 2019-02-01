Canlı yayında sunucunun dudağına yapışan milletvekili ülkede infial yarattı!

Meksikada Milletvekili Jose Maria Armenta, katıldığı televizyon programında sunucu Alejandra Leon'un zorla dudağına yapıştı. Stüdyodakileri ve ekran başındakileri şoke eden bu hareket, ülkede infial yaratınca da milletvekilinin sonu hüsran oldu.
Armenta önce programın diğer sunucusu Martha Hinojos'u yanağından öpüyor. Daha sonra Leon'u nedeni bilinmeyen bir şekilde dudağından öpmek istiyor. Genç sunucu yaşadığı olay karşısında direnerek başına gelebilecek tazini önüne geçiyor.
Vekil ise bu söylemlerin karşısında canlı yayında tacizlerine devam ederek 'bir gün seni öpeceğim' diyerek ısrarını sürdürüyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER