Canlı yayında sunucunun dudağına yapışan milletvekili ülkede infial yarattı!

Meksikalı Milletvekili Jose Maria Armenta canlı yayında programın sunucusunun zorla dudağına yapışınca ülke ayağa kalktı.

Canlı yayında sunucunun dudağına yapışan milletvekili ülkede infial yarattı!

Meksikada Milletvekili Jose Maria Armenta, katıldığı televizyon programında sunucu Alejandra Leon'un zorla dudağına yapıştı. Stüdyodakileri ve ekran başındakileri şoke eden bu hareket, ülkede infial yaratınca da milletvekilinin sonu hüsran oldu.

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Canlı yayında sunucunun dudağına yapışan milletvekili ülkede infial yarattı!

Armenta önce programın diğer sunucusu Martha Hinojos'u yanağından öpüyor. Daha sonra Leon'u nedeni bilinmeyen bir şekilde dudağından öpmek istiyor. Genç sunucu yaşadığı olay karşısında direnerek başına gelebilecek tazini önüne geçiyor.

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Canlı yayında sunucunun dudağına yapışan milletvekili ülkede infial yarattı!

Bunun üzerine adam o zaman yanaktan öpeceğini söyleyerek, sunucuyu ikna ediyor. Ancak o sırada olanlar oluyor ve adam kadını dudağından öpüyor. Bu duruma çok sinirlenen sunucu Leon, 'şeytan seni alsın, erkek arkadaşım seni çok fena benzetecek, görürsün' diyor.

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Canlı yayında sunucunun dudağına yapışan milletvekili ülkede infial yarattı!

Vekil ise bu söylemlerin karşısında canlı yayında tacizlerine devam ederek 'bir gün seni öpeceğim' diyerek ısrarını sürdürüyor.

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