Canlı yayında sunucunun dudağına yapışan milletvekili ülkede infial yarattı!

Bunun üzerine adam o zaman yanaktan öpeceğini söyleyerek, sunucuyu ikna ediyor. Ancak o sırada olanlar oluyor ve adam kadını dudağından öpüyor. Bu duruma çok sinirlenen sunucu Leon, 'şeytan seni alsın, erkek arkadaşım seni çok fena benzetecek, görürsün' diyor.