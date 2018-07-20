Canlı yayında şoke eden kavga! Müftü ile aktivist birbirine girdi

HİNDİSTAN'da bir televizyon programı şoke eden bir kavgaya sahne oldu Hintli bir müftü ve bir kadın hakları aktivisti canlı yayında bir anda birbirlerine girdi.

TANSİYON YÜKSELİNCE ORTALIK KARIŞTI: Olay, şeriat hukukunun modern evlilikler ve kadın hakları üzerine etkisi konulu bir tartışma programında yaşandı.

Tartışmanın tansiyonu yükselince hızını alamayan aktivist kadın müftünün suratına bir tokat attı. Bunun üzerine sinirlenen adam kadına vurmaya başladı.

MÜFTÜ GÖZALTINA ALINDI: Programın moderatörünün ve diğer konukların araya girmesiyle kavga sakinleştirildi. Olayın ardından müftünün gözaltına alındığı belirtildi.