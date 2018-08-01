Canlı yayında şok… Ünlü rapçiye kurşun yağmuru

Florida’da yaşanan olayda gerçek adı Rasheed Jamaal Hall olan 25 yaşındaki şarkıcı, Instagram’da yeni çıkaracağı albümle ilgili canlı yayın yapıyordu.

Hall, otomobilindeki yayın sırasında elinde paralarla konuşurken, bir anda silah sesleri duyuldu. Hall, telefonu elinden düşürürken, silah seslerinin gelmeye devam etmesi dikkat çekiyor.

Binlerce kişinin yayını izlediği sırada vurulduğu belirtilen Hall’ın sağlık durumuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Hall’ın yakın arkadaşlarından Foolio adlı rapçi ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, arkadaşının tedavi altında olduğunu ‘Öldü demekten vazgeçin’ sözleriyle ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç şarkıcının saldırının asıl hedefi olup olmadığı araştırılıyor.