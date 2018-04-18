Canlı yayında şok sözler! 'Erdoğan'ın gücü yetti mi komutanları hapse atmaya?'

Ulusal Kanal’da gazeteci Rafet Ballı’nın sunduğu “Çıkış Yolu” programında 28 Şubat davasında verilen muebbet kararlarını eleştirdi.

“28 Şubat ile ilgili mahkemenin aldığı karar hukuk dışı” olduğunu dile getiren, Perinçek, “Yargıtay'da kesin ve kesin ve kesin bozulacağından eminim. Yargıtay'da FETÖ'cüler temizlenmiş, bu kararı kim tasdik edecek? Erdoğan'ın gücü yetti mi komutanları tutuklamaya? Nazlı Ilıcaklar, Ahmet Altanlar hakkında hüküm yok ama tutuklu, burada da müebbet var tutuklu kimse yok. İşte Türk yargısı gerçeği bu” ifadelerini kullandı.

Perinçek konuşmasında, “Türkiye vatan savaşı verirken, komutanlarla savaşılır mı? Mahkeme müebbet hapis verip de tutuklayamıyorsa o mahkeme kararına güvenmiyor demektir. İktidar baskı yaptı ve müebbet cezalar çıktı ama tek bir tutuklama yok” dedi.

  • Medya 18 Nisan 2018 09:42
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