Canlı yayında şok! Kızgın taraftar muhabire öyle bir şey yaptı ki...

Yeni Zelanda muhabiri Lloyd Burr, canlı yayın sırasında Sarhoş ve kontrolden çıkmış Avustralyalı futbol taraftarının saldırısına uğradı. Sarhoş taraftar muhabir Burr canlı yayın bağlantısı yaptığı sırada yüzüne bira döktü. Hiç bir şey olmamış gibi yayına devam etmek isteyen muhabir Burr bir kaç saniye sonra taraftarın saldırısına tekrar uğradı. Saldırılar sonrası canlı yayın yarıda kesildi. İşte O anlar...

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