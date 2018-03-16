Canlı yayında sevgilisini katletmişti! Aldığı ceza olay oldu

YouTube'ta canlı yayınladıkları şaka sırasında sevgilisi Pedro Ruiz'i öldüren Monalisa Perez'in aldığı ceza tartışma yarattı. 22 yaşındaki sevgilisinden ikinci çocuğuna hamile olan kadın, Pedro Ruiz'e 30 santimetreden ateş etmişti. ABD'de bir kadın, erkek arkadaşını YouTube kanalları için çektikleri bir videoda vurarak öldürdüğü için 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ruiz, göğsünde tuttuğu ansiklopedinin onu kurşundan koruyacağını öne sürmüştü.

Minnesota eyaletinin Halstad şehrinde yaşayan çift, günlük hayatlarını ve yaptıkları şakaları ünlü olmak için YouTube kanallarında yayınlıyordu. Bir çocukları olan çift bu sefer daha tehlikeli bir video yayımlayacaklarını duyurmuşlardı. Videoyu çektikleri sırada ikinci çocuklarına hamile olan Perez, Twitter'dan yaptığı duyuruda, "Ben ve Pedro büyük ihtimalle en tehlikeli videomuzu çekeceğiz. Onun fikri, benim değil" demişti.