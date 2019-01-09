Canlı yayında Palu ailesine gözaltına alındı!

Palu Ailesi canlı yayında gözaltına alındı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri canlı yayında Palu Ailesi'ni emniyete götürdü.

Kızları ve torunlarının kayıp olduğunu iddia ederek Müge Anlı'nın programına başvuran Palu Ailesi'nde açığa çıkan olaylar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Palu Ailesi, bugün gözaltına alındı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri canlı yayında Palu Ailesi'ni emniyete götürdü.

PALU AİLESİNİN HASTALIĞI Palu Ailesi'nin, kayıp iki ferdi için 21 Aralık'ta ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına kızları ve torunlarının kayıp olduğunu iddia ederek başvuran Palu Ailesi'nde açığa çıkan olaylar Türkiye'nin gündemine oturdu. İddiaların beşiğindeki isimlerin sağlıklı olmadığını ifade eden Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan, özellikle Tuncer Ustael'in paylaşılmış paranoid bozukluk hastası olabileceğini söyledi.

Kocaeli'de yaşayan Palu ailesinin bazı üyeleri hakkında ortaya atılan çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet gibi iddialar gündemden düşmüyor. Her gün yeni bir bilginin ortaya çıktığı ailenin ruhsal durumunu değerlendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan, 'büyü psikolojisi' adı verilen kavram olduğunu ve bunun Türkiye’de zannedildiğinden daha sık görüldüğünü ifade etti.