Canlı yayında 'kar duası'

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sivas'ta beklenen kar yağışı henüz görülmedi.

Geçen yıl aynı dönemde kar yağışı nedeni ile okulların tatil olduğu kentte bu yıl görülen kuraklık yörede oturanları tedirgin etti. Kar yağışının dört gözle beklendiği Sivas'ta, uydu üzerinden yayın yapan Kanal 58 televizyonunda canlı yayında 'kar duası' yapıldı.

Gece Ajansı haber bülteni spikeri Kuzey Sait Karabacak’ın yayına konuk ettiği hafız Recep Budak tarafından yapılan dua ilgi çekti. Öncelikle görevi başında olan asker ve polisler için dua eden Budak, ardından kar yağışı için ellerini açtı.

Budak, "Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçiyor, ülkemiz kuraklıktan geçiyor. Özellikle Allah’ım, ülkemize ve Sivas’ımıza hayırlı ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Hayırlı ve bereketli karlar nasip eyle, çiftçimizi, köylümüzü sevindir ya Rabbi. Bizleri sevindir ya Rabbi, sen dualarımızı şu gecede kabul eyle ya Rabbi" ifadelerini kullanarak Fatiha Suresi’ni okudu.

  • Medya 16 Ocak 2018 12:07
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Canlı yayında 'kar duası' videosuna yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • 606060 16 Ocak 2018 12:28 Amin Amin Amin......

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat