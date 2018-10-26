Canlı yayında kan donduran telefon!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programının her perşembe olduğu gibi bugün de konuğu Selin Karacehennem'di. Canlı yayında gelen bir telefon stüdyodakilerin kanını dondurdu. İsmini vermek istemeyen bir seyirci, ablasının en yakın arkadaşı tarafından 14 yaşında hamile kaldığını ve bebeğini ablasının kaçırdığını söyledi.

"Babama duyurmamak için ablam kızımı bir okulun bahçesine bırakmış" diyen seyicinin anlattıkları karşısında Nur Viral ve stüdyoda bulunanların ağzı açık kaldı. Sinirlerine hakim olamayan Viral, genç kadına bunları yaşatanlara isyan ederek gözyaşlarına boğuldu.

Viral, talihsiz kadına, "Ablanız size ablalık yapmamış. İster misiniz ben size ablalık yapayım, yardım edeyim?" diye sordu. Viral, "Ben senin için ne gerekiyorsa yapacağım. Sana şeref sözü veriyorum" dedi.