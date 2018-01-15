Canlı yayında itiraf etti! Göğüsleriyle başı belada

38 yaşındaki ünlü model Kelly Brook ITV'de katıldığı Loose Woman adlı programda büyük göğüsleri yüzünden bazı sağlık problemleri yaşadığını açıkladı. Christine Lampard'ın sunduğu Loose Ladies adlı programa konuk olarak katılan Kelly Brook, yaşadığı sırt ağrıları yüzünden doktora gittiğini ve doktorun kendisine kilo vermesi gerektiğini söylediğini belirtti. Brooke sözlerine şöyle devam etti: "Doktora, "Gerçektin mi? diye sordum. O da göğüslerimi göstererek burada biraz fazla ağırlık var dedi. Taktığım sutyen bana yardımcı olmuyor ve neredeyse sırtımdan çıkacakmış gibi duruyor, o yüzden bugünlerde göğüslerimin kilosundan kurtulmaya çalışıyorum."