Canlı yayında itiraf etti! Göğüsleriyle başı belada

38 yaşındaki ünlü model Kelly Brook ITV'de katıldığı Loose Woman adlı programda büyük göğüsleri yüzünden bazı sağlık problemleri yaşadığını açıkladı. Christine Lampard'ın sunduğu Loose Ladies adlı programa konuk olarak katılan Kelly Brook, yaşadığı sırt ağrıları yüzünden doktora gittiğini ve doktorun kendisine kilo vermesi gerektiğini söylediğini belirtti. Brooke sözlerine şöyle devam etti: "Doktora, "Gerçektin mi? diye sordum. O da göğüslerimi göstererek burada biraz fazla ağırlık var dedi. Taktığım sutyen bana yardımcı olmuyor ve neredeyse sırtımdan çıkacakmış gibi duruyor, o yüzden bugünlerde göğüslerimin kilosundan kurtulmaya çalışıyorum."
Göğüsleriyle başı belada olan Kelly Brook, "Kilo vermek için koşmaya çalışıyorum ama koşarken takabileceğim bir sutyen bulamıyorum, o yüzden koşarken mümkün olduğunca göğüslerimi ellerimle tutmaya ve yerlerinde durmalarını sağlamaya çalışıyorum." dedi.
“Koşmak işe yarıyor. Doktorum göbeğimi de eritirsem her şeyin daha da iyi olacağını söyledi.”
Lampard yeni sutyenleriyle stüdyoda yürümeye çalıştı fakat başarılı olamayınca “Neyseki ütü tahtası gibiyim” diyerek bir kez daha salondakilerin gülüşmelerine neden oldu.
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