Canlı yayında büyük skandal herkesin gözleri önünde soyundu!

Dünyanın en büyük oyun yayıncılığı platformu olan Twitch'te sular bir türlü durulmuyor. Bu kez bir yayıncının partisi ve ortaya çıkan uygunsuz manzaralar yasak getirdi. YouTube'un rakiplerinden Twtich platformunda skandal bir olay daha yaşandı bunun üzerine. Kadın yayıncı kamera karşısında soyundu ve o şekilde yayına devam etti.

