Canlı yayında büyük skandal herkesin gözleri önünde soyundu!

YouTube'un rakiplerinden Twtich platformunda skandal bir olay yaşandı. Kadın yayıncı kamera karşısında soyundu ve o şekilde yayına devam etti

Canlı yayında büyük skandal herkesin gözleri önünde soyundu!

Dünyanın en büyük oyun yayıncılığı platformu olan Twitch'te sular bir türlü durulmuyor. Bu kez bir yayıncının partisi ve ortaya çıkan uygunsuz manzaralar yasak getirdi. YouTube'un rakiplerinden Twtich platformunda skandal bir olay daha yaşandı bunun üzerine. Kadın yayıncı kamera karşısında soyundu ve o şekilde yayına devam etti.

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Canlı yayında büyük skandal herkesin gözleri önünde soyundu!

Bile_Dani canlı yayınlarla oyunseverlerin karşısına çıkan bir yayıncı. Ancak Dani'nin hesabı kapatılmış durumda; sebebi ise yanında kızlarla aşırı alkollü bir yayın yapmak.

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Canlı yayında büyük skandal herkesin gözleri önünde soyundu!

Twitch'te alkol kullanan yayıncılar var, ama bu durum cidden biraz aşırı. Elbette böyle bir yayın yapılabilir, bu noktada sıkıntı yok. Sıkıntı alkolün etkisiyle Twitch topluluk kurallarına aykırı hareketler yapıldığında başlıyor.

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Canlı yayında büyük skandal herkesin gözleri önünde soyundu!

Bu minik kaza yayının 20. dakikası civarında yaşanıyor ve Bile_Dani'nin de etkisiyle kızlardan biri uygunsuz hareketler yapmaya başlıyor.

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