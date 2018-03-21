Canlı yayında büyük kavga! Yayını kesmek zorunda kaldılar

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma/eğlence programı olan Survivivor hakkında bilinmeyenlerin konuşulduğu Survivor Panorama'da Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül, canlı yayında birbirlerine girdiler. Şu sıralar Survivor'da yarışan Hakan Hatipoğlu'nun kardeşinin gönderdiği mektup yüzünden tartışan ikili, birbirlerine yönelik sert ifadeler kullanmaya başladı. İkili arasındaki tansiyonun bir anda yükselmesi üzerine Hakan Ural araya girerek yatıştırmaya çalıştı. Ancak Ural'ın bunda başarılı olamaması üzerine VTR'ye gidildi.

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