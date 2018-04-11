Canlı yayında burnunu çıkardı! İzleyenler şoke oldu

Worcestershire kontluğuna bağlı Redditch bölgesinde yaşayan Jayne Hardman, 2012 yılında 88 kilogramlık köpeğinin saldırısına uğradıktan sonra burnunda komplikasyon oluştu. Yüzünde kanama ve şişlikler oluşan Hardman, bu olaydan sonra birçok doktorla görüştü. 48 yaşındaki iki çocuk annesi Hardman, bu olaydan sonra kanda ortaya çıkan bir bağışıklık hastalığına yakalandı ve burnu, yüzünden düşmeye başladı

Hardman bir gün yolda yürürken burnu yüzünden düşmüş ve çevredekilerin korku dolu bakışlarına maruz kalmış. Bir süre kemoterapi tedavisi gören Hardman’ın ‘yeni burnu’, yüzüne magnetlerle monte edilmiş. Programda başından geçen bu ilginç olayı anlatan Hardman, izleyicilerin şaşkın bakışları arasında burnunu bir anda çıkardı. Yaşananlar, izleyiciler tarafından “Bari önceden uyarsaydı” yorumlarına neden oldu.

Tıpta, ‘granülomatozis’ olarak bilinen rahatsızlık, kemoterapiyle tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabiliyor.