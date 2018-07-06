Canlı yayında açıkladı: Şimdi Münbiç'e girme zamanı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda çarpıcı açıklamalar yapıyor. Münbiç konusunda yol haritasının uygulama safhasında olduğunu ve şehrin içine girme zamanının geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ikili görüşme için randevulaştığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda açıklamalarda bulundu. İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

- DEAŞ'a, PKK/YPG'ye karşı en büyük mücadeleyi biz verdik. ABD ile aramızdaki uzun zamandır en büyük sorun olan YPG konusunda bir yol haritası belirledik ve şimdi bunu uygulama safhasındayız.

- Hazırlık safhasına da bir takım adımlar atıldı. Şimdi ise ortak devriye ve şehrin içine girme zamanı. Bu süreçte de PKK/YPG buradan çekilecek ve bunların silahları alınacak.

- Yol haritası konusunda Kobani'deki Kürtlerin endişe etmesine gerek yok. Çünkü YPG bunlara zulmediyor. Kobani'de de bakacağız nüfus yapısı ağırlıklı olarak Kürt'se yönetimi de öyle olacak. Ama YPG/PKK değil.

PKK'NIN MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLDİĞİ ANLAMINA GELMEZ...

- Bu (Münbiç devriye hattındaki) bölgelerden çekilmesi YPG/PKK'nın Münbiç'ten çekildiği anlamına gelmez.

- (ABD ile) Münbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek diye yol haritamızda net bir mutabakat var.

- Bizim bir çalışma grubumuz var. O da terörle mücadele. Özellikle Irak'tan PKK'nın temizlenmesi konusunda adımlar atacağız.

FETÖ KONUSUNDA 13 TEMMUZ ÖNEMLİ...

- Diğer taraftan FETÖ konusu var. 13 Temmuz'da Ankara'da, konsolosluk ve hukuki işlerle ilgili çalışma grupları toplanacak. ABD ile aramızda şu anda devam eden FETÖ'nün iadesi dahil birçok konu var. Bu 13 Temmuz'daki toplantı bizim için önemlidir. Masaya deliller ve belgeler konunca, Münbiç'te olduğu gibi bu konudaki oyalama devri de bitecektir.

- (FETÖ ile ilgili) Her şey masaya konduktan sonra ne kadar ciddiye aldıklarını göreceğiz. ABD, Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemeli...

- En son Pompeo ile yaptığımız görüşmede, FETÖ konusunu ciddiye aldıklarını, FBI'ın kapsamlı bir soruşturma başlattığını söylemişti.

ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARINI DOĞRU BULMUYORUZ...

- ABD'nin İran konusundaki (yaptırımlar) adımlarını doğru bulmuyoruz. Yeni yönetim 'anlaşmadan çekiliyorum' dedi. Ancak AB ülkeleri ve İran bunu devam ettirmek istiyor. Ancak ABD ilave yaptırımlar koyuyor. Ben aldım bu kararı, diğer ülkeler de uymak zorundadır. Öyle bir şey yok. Artık bu iş böyle yürümez.

ABD'YE S-400 RESTİ: KARŞILIĞINI GÖRÜRSÜN...

- S-400 alıyorsun, 'yaptırım uygularım' diyor. Uygularsan karşılığını görürsün. Böyle bir ilişki istiyorsan o senin tercihin...

- ABD yönetimi (S-400 meselesi nedeniyle) Türkiye ile ilişkileri bozmak istemiyor...

- İran gibi bir ülkenin köşeye sıkıştırılması doğru değil. İsrail'in talebiyle İran için alınan bu kararları doğru bilmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu net bir şekilde söyledi. Bölgemizde biz tırmanma ve gerilim istemiyoruz. Şu anda ABD'nin aldığını kararlara sadece biz değil, AB üyesi ülkeler de karşı çıkıyor. Şirketler bundan tedirgin olabilir. Ama AB üyesi ülkeler ve AB bir kurum olarak ABD'nin bu kararlarına karşı. Bunu net bir şekilde söylüyorlar.