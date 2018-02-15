Canlı yayına damga vurdu! Kadın izleyicinin komşusuyla ilgili itirafı sunucuyu şok oldu

Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına bağlanan kadın kocasının kendisine yaptığı itirafı anlattı. Stüdyodakiler şoke oldu.

"BEN KOMŞUYA AŞIK OLDUM"

Genç kadın, canlı yayına bağlanıp kocasının kendisine komşunla görüşmeni istemediğini söyleyip itirafta bulunduğunu anlattı. Kadının kocası, "Ben komşuya aşık oldum. Gidip gelirse daha çok aşık olacağım. Seni seviyorum ama ona ilgi duymaya başladım." demiş. Kadının kocasının söylediği sözler stüdyodakileri şoke etti. İsmini vermek istemeyen izleyicinin olayları sakince anlatması da dikkatlerden kaçmadı.

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