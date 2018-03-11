Canlarını hiçe saydılar! Ölümle burun buruna çalışma

Adana’da iki işçinin inşaatın iskelesinde hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması kameralara yansıdı.

Kentte bulunan bir ev inşaatının iskelesinde 2 işçi yürekleri ağza getirir şekilde çalıştı. İşçilerin ev inşaatının sıvasını yaparken hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaları kameralara yansıdı. Bu sırada işçilerden birinin sıva kovasını taşımakta zorlandığı görüldü. Kameraya çekildiklerini de gören işçiler çalışmaya devam etti.

(Türkiye merkezli olarak yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 11 site yer almaktadır. Bu siteler arasında gazeteciler, memurhaber, ekofinans, internetspor, elmaelma, haberoku, cevaplatv, haberciler, sinemakeyfi sporoku bulunuyor. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde Gündem, Siyaset, Spor, Magazin, Medya, Memur, Yaşam, Sağlık, Eğitim, Burç ve Son Dakika haberleri yer alıyor. İnternethaber.com sitesi Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Karahasan Sokak Numara 11'de hizmet veriyor.)