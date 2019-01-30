Caniler koruma altındaki mavi penguenlere dadandı

Yeni Zelanda’da koruma altındaki mavi penguenlerden ikisi çalındı. Zanlılar yavruları çalarken bir yavrunun da ölmesine neden oldu. Mavi penguenler dünyanın en küçük penguenleri olarak biliniyor.

Caniler koruma altındaki mavi penguenlere dadandı

Yeni Zellanda Doğal Hayatı Korumu Kurumundan (DOC) yapılan açıklamaya göre, kimliği tespit edilemeyen üç kişi, 24 Ocak'ta, Hawkes Körfezi'ndeki 3 küçük mavi pengueni çalmak için kayalıklarda taşlar arasında bulunan yuvaları levyeyle açtı. Penguenlerden birinin bu sırada başına aldığı darbeyle öldüğü, ikisinin de hırsızlarca götürüldüğü belirtildi.

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Caniler koruma altındaki mavi penguenlere dadandı

Kurum yetkilisi Rod Hansen, bu olayın bir defalıkla kalmayacağını, bu nedenle endişeli olduklarını kaydetti. Küçük mavi penguenlerin tüylerini dökmeleri için ocak-mart döneminde yuvalarından çıkmadıklarını anlatan Hansen, "Çok rahatsız edici bir durum. Bu aylar, küçük penguenlerin en savunmasız olduğu dönem." ifadelerini kullandı.

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Caniler koruma altındaki mavi penguenlere dadandı

Yeni Zelanda’da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan dünyanın en küçük penguen türü mavi penguenlerin boyu yaklaşık 25 santimetre, ağırlıkları ise yaklaşık bir kilogram.

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Caniler koruma altındaki mavi penguenlere dadandı

Yasaya aykırı davrananlara 2 yıla kadar hapis cezası ve 100 bin Yeni Zelanda doları (yaklaşık 365 bin TL) para cezası verilebiliyor.

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