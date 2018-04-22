Canikli'den ABD'ye S-400 cevabı: O iş bitti...

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, son günlerde Rusya'dan S-400 hava savunma füze sistemi satın alınması nedeniyle Amerika'dan farklı yerlerden, farklı kesimlerden örtülü bir şekilde tehdit mesajları geldiğini de ifade ederek şöyle konuştu:

"Türkiye'ye yönelik özellikle balistik füze tehdidini ortadan kaldırmak için bizim o sisteme sahip olmamız gerekiyor. Parasıyla bize vermediniz. Mecburen başka arayışlara girdik, önce Çin'den almak istedik, başka problemler gündeme geldi sonra Rusya'dan satın aldık ve o iş bitti zaten. Şimdi hem kendisi vermiyor, satmıyor, aldığımız zaman da ‘niye aldın' diyor. Ne yapacaktık? Ülkeyi korumasız mı bırakacaktık?"

'ESAS BİZ KAYGILIYIZ'... ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in 24 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimlere dair açıklamasına da değinen Canikli şöyle konuştu:

"Seçimler demokrasinin bir bayramıdır. Yeniden bir düğün, bayrama gidiliyor 24 Haziran'da, Türk milleti buna karar vermiş, sen müttefikimiz bundan niye rahatsız oluyorsun. Niye kaygılanıyorsun? Tam tersi eğer seçimlere gidilmezse ortada bir sorun olursa o zaman kaygı duyman gerekir. 'Yoksa bilmediğimiz başka şeyler mi var? Yoksa bir takım planlarla hesaplar vardı erken seçim kararıyla birlikte bunlar bozuldu mu?' Geliyor insanın aklına. Esas biz kaygılıyız, bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünü tehdit eden terör örgütüne gönderdiğin 4 bin TIR silah ve mühimmattan kaygılıyız, ondan rahatsızız, terör örgütlerine verdiğin Suriye'de Türkiye'nin egemenliğini hedef alan terör örgütlerine PKK ve onun Suriye uzantılarına verdiğin destekten kaygılıyız, Türk milleti olarak kaygılıyız. Kaygının nedeni eğer yine ülkende misafir ettiğin FETÖ terör elebaşının yeni bir oyununun hayata geçirilmesine fırsat vermediği için onu ortadan kaldırdığı için 24 Haziran'da ilan edilen seçim tarihi onu ortadan kaldırdığı için kaygılanıyorsan kaygı duymaya devam et. Daha çok kaygılanacaksınız eğer bu nedenle bir kuşkunuz, kaygınız varsa."

