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Canikli: 15 Temmuz’da bazı silahlar kayboldu!

Canikli: 15 Temmuz’da bazı silahlar kayboldu!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TSK’ya ait bazı silahların kayıp olduğunu açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 11-02-2018 10:41 - Güncelleme: 11-02-2018 10:41

Canikli, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün önergesi üzerine FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bazı silah ve mühimmatın kayıp olduğunu açıkladı.

CHP'li Tüzün, TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan silah ve mühimmattan kayıp olup olmadığını sordu.

TSK envanterindeki kayıp- eksik silah ve mühimmatın bulunması için ne gibi çalışmalar yapıldığını soran Tüzün, ayrıca şu soruya yanıt istedi: “Kuvvet komutanlıklarında kullanım dışı kalan silah, mühimmat, araç ve gereç var mıdır? Bunların yeniden TSK envanterine katılması için girişimlerde bulunulmuş mudur? Bunun için ne kadar süre gereklidir?”

Canikli, kayıp silah olduğunu doğrularken sayı vermedi ve tüm yurtta arandığını belirtti. Canikli yanıtında şöyle dedi:

KAYIP SİLAHLAR ARANIYOR

“Kayıp durumdaki silahların Türk Silahlı Kuvvetleri Kayıp Çalıntı Gasp Edilen (TSM KÇGE) Silah Takip Sistemleri ve İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama (KİHBEİ) sistemine girişleri yapılarak tüm yurtta aranmaları sağlanmıştır. Ayrıca konu adli makamlarca da soruşturulmaktadır. Kayıp silah/mühimmat listesi güncel tutulmakta, tüm yurtta ele geçirilen silah/mühimmat ile karşılaştırılmakta, seri/lot numaraları tutan malzemeler mevzuata uygun olarak envantere dahil edilmektedir.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Turgut Şentürk 11 Şubat 2018 14:54 Nutuk atmayı, Hamaseti bırakın da YÜCE TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLEYİN, KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİNDEN HELALLİK ALIN... ÇÜNKÜ...: İzlediğiniz Yanlış ve Mezhepsel dış siyaset ile Ülkemizi bu Bataklığa, bu Felakete sürükleyen ve Yüzlerce Vatan Evladının hayatlarını kaybetmelerine sebebiyet veren AKP İktidarıdır...

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Nurettin Canikli
NURETTİN CANİKLİ KİMDİR?

Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kurduğu 65. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı oldu. Peki Nurettin Canikli kimdir? Nurettin Canikli (d. 15 Mayıs 1960, Alucra, Giresun), Türk siyasetçi. Bab

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