Canikli: 15 Temmuz’da bazı silahlar kayboldu!

Canikli, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün önergesi üzerine FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bazı silah ve mühimmatın kayıp olduğunu açıkladı.

CHP'li Tüzün, TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan silah ve mühimmattan kayıp olup olmadığını sordu.

TSK envanterindeki kayıp- eksik silah ve mühimmatın bulunması için ne gibi çalışmalar yapıldığını soran Tüzün, ayrıca şu soruya yanıt istedi: “Kuvvet komutanlıklarında kullanım dışı kalan silah, mühimmat, araç ve gereç var mıdır? Bunların yeniden TSK envanterine katılması için girişimlerde bulunulmuş mudur? Bunun için ne kadar süre gereklidir?”

Canikli, kayıp silah olduğunu doğrularken sayı vermedi ve tüm yurtta arandığını belirtti. Canikli yanıtında şöyle dedi:

KAYIP SİLAHLAR ARANIYOR

“Kayıp durumdaki silahların Türk Silahlı Kuvvetleri Kayıp Çalıntı Gasp Edilen (TSM KÇGE) Silah Takip Sistemleri ve İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama (KİHBEİ) sistemine girişleri yapılarak tüm yurtta aranmaları sağlanmıştır. Ayrıca konu adli makamlarca da soruşturulmaktadır. Kayıp silah/mühimmat listesi güncel tutulmakta, tüm yurtta ele geçirilen silah/mühimmat ile karşılaştırılmakta, seri/lot numaraları tutan malzemeler mevzuata uygun olarak envantere dahil edilmektedir.”