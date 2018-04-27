Cani karı-koca mahkemede birbirine girdi

Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde, 28 Ekim 2017'de bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan karı-koca birbirine girdi. Sanık Can Yenil'in açıklamalarına tepki gösteren eşi tutuklu sanık Sezgen Pekdemir, "Hayatımızı mahvettin böyle bir şey beklemiyorduk. Biz sadece saf bir şekilde sana inandık" dedi.

Duruşmada, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanıklardan Can Yenil'in savunması dikkat çekti. Mahkeme başkanının uyarısına rağmen tepkisini sürdüren Sezgen Pekdemir salondan çıkarıldı.



"BOMBALI EYLEMİN PLANLAYICISI BENİM"

Sanık Can Yenil savunmasında, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum, ben herhangi bir terör örgütüne bağlı değilim. Türk ceza kanunlarına aykırı herhangi bir şey yaptığıma inanmıyorum. Eminönü'nde ve İstanbul Forum AVM'deki bu planları ben yaptım. Yüzlerce kişinin öleceği bomba eylemi planlayıcısı benim" dedi.

EYLEMİ PLANLAMAK İÇİN 20 BİN LİRA HARCADI

Yenil, "Bombayı imal etmek, bombayı hazırlamak benim için son derece kolay oldu. Sanık Yenil, bu eylemi planlamak için finansal destek almadığını ileri sürerek "Bu eylem için 20 bin lira harcadım. Daha önce Almanya'da fabrikada çalıştığım maaşları biriktirdiğim paraları yanımda getirdim" dedi.

EŞİ TEPKİ GÖSTEREREK "HAYATIMIZI MAHVETTİN" DİYE KONUŞTU

sanık Can Yenil'e tepki gösteren eşi tutuklu sanık Sezgen Pekdemir, "Hayatımızı mahvettin böyle bir şey beklemiyorduk. Biz sadece saf bir şekilde sana inandık" dedi. Mahkeme başkanının uyarısı üzerine tepkisini sürdüren Pekdemir salondan çıkarıldı.

"İNSANLARI HERŞEYDEN BİHABER EVLERİNE GİTME TELAŞINDA GÖRDÜĞÜMDE PİŞMANLIK DUYDUM"

Savunmasını sürdüren Yenil, "İki sırt çantasını kadınlara verdim, birini de kendim aldım. Bombaları nasıl patlatacakları konusunu Hatice ile Sezgen'e anlattım. Bunu yapmak istemeyen Hatice ile Sezgen'le tartışmaya başladık. Sonra çevredeki insanların herşeyden bihaber evlerine gitme telaşında olduklarını gördüğüm zaman pişmanlık duydum. Mücahit'in de kabloyu takıp bombayı hazır hale getirmediğini görünce ona 'Burada az insan var bombaları al ve motoru park ettiğin yere gel' dedim" diye konuştu. Sanık Can Yenil, eşi Sezgen Pekdemir'in orada "Ben bu eylemi yapmayacağım" diye bağırması ve insanların da kendilerine bakmaları üzerine araçlara binip Forum İstanbul AVM'ye gittiklerini belirterek "Normalde benim planım, Eminönü'nde bombayı patlattıktan sonra 15 dakikada AVM'ye gidip oraya yerleştirdiğimiz bombaları da patlatmaktı. Ama eylemden vazgeçtiğimiz için oradaki bombaları almak için gittik. AVM'de dolabın içinde bulunan bombayı bavula yerleştirmek için harekete geçerken polisler geldi ve bizi yakaladılar" diye konuştu.

"ANAYASAL DÜZENİ KALDIRMAK İSTESEYDİM, 29'UNDA YAPARDIM"

Sanık Can Yenil, "Anayasal düzeni kaldırmak isteseydim, ayın 29'unda yapardım. Doğma büyüme Almanya'da yaşadım. Türkiye'deki bayramların ne zaman olduğunu bilmiyorum. Örgüt üyesi olsaydım, bomba yapmakla uğraşmaz silah satın almakla uğraşmaz, örgütten alırdım" dedi.

İDDİANAME

İddianamede, Bayrampaşa'daki AVM'nin otoparkına geçen yıl 28 Ekim'de bomba yüklü araç ve motosiklet bırakarak kaçmaya çalışırken yakalanan 2'si kadın 4 DEAŞ'lının da arasında bulunduğu 8'i tutuklu 14 sanık yer alıyor. 4 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 50'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer şüpheliler hakkında da çeşitli oranlarda cezalar talep edildi. İddianamede ele geçirilen patlayıcılara da yer verildi. İddianamede yer alan fotoğraflarda sanıklardan Hatice Yurdakul'un patlayıcıları bir koli içerisinde AVM'ye getirdiği görülüyor. Bombalı kolinin büyük olduğu için x-ray cihazına sokulmadan AVM içine alındığı görülen fotoğrafta patlayıcıların bir süre sonra şüpheliler Hatice Yurdakul ve Mücahit Şahin tarafından alışveriş sepeti içinde emanet dolabına konulmak için götürüldüğü yer alıyor. İddianamede yer alan fotoğrafta şüphelilere ait evlerde yakalanan yüklü miktardaki patlayıcılara da yer veriliyor.