Cani kadın iş yerinde doğurduğu bebeğini klozette öldürmeye çalışrtı!

Amerika'da dünyaca ünlü bir fast-food zincirindeçalışan 26 yaşındaki Sarah Lockner, gece vardiyası sırasında doğum sancısı tuttu. Sürekli tuvalete gidip gelen Sarah'ın bir arkadaşı tuvalete gittiğinde yerde aşırı derecede kan görünce Sarah, arkadaşına regl olduğunu bu yüzden vücudundan kan geldiğini söyledi.
Bir süre sonra Sarah tekrar tuvalete gidince durumundan şüphelenen başka bir arkadaşı Sarah'ın bulunduğu tuvaletin yanında bulunan tuvaletten Sarah'ı izledi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri nabzı duran bebeğe müdahale edip hayata döndürdü. Yeni doğan bebek, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı.
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