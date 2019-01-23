Cani kadın iş yerinde doğurduğu bebeğini klozette öldürmeye çalışrtı!

Amerika'da dünyaca ünlü bir fast-food zincirindeçalışan 26 yaşındaki Sarah Lockner, gece vardiyası sırasında doğum sancısı tuttu. Sürekli tuvalete gidip gelen Sarah'ın bir arkadaşı tuvalete gittiğinde yerde aşırı derecede kan görünce Sarah, arkadaşına regl olduğunu bu yüzden vücudundan kan geldiğini söyledi.



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