Cani kadın erkek arkadaşını öldürdü sonra bakın ne yaptı!

ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 47 yaşındaki Penny Pospisil isimli kadın erkek arkadaşı 55 yaşındaki Anthony Mitchell'i öldürüp cesedinin doğrayarak parçalara ayırdı.

Melbourne Polis Departmanı memurlarına, parkta bulunan ve park ücreti ödenmeyen kadının karavanından gelen kötü kokuları fark eden komşularının haber vermesiyle ortaya çıktı.

Polis daha sonra karavanda yaptığı inceleme sonunda talihsiz adamın ceset parçalarına ulaştı.

Yapılan incelemeler sonucunda adamın 47 yaşındaki kız arkadaşı Penny Pospisil isimli kadına ulaşan polisler cani kadını sorguya aldılar.

Sorgu sırasında cinayeti itiraf eden kadın, 55 yaşındaki Anthony Mitchell'in Ağustos ayından sonra Orlando'nun kuzeybatısındaki Panasoffkee Gölü'ndeki bir köyde yaşadığı sırada travma geçirdiğini bu sırada erkek arkadaşını öldüğünü ve daha sonra karavan römorkunda parçaladığını söyledi.