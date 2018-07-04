Cani hemşire! Hastanede 8 bebeği öldürmüş...

İNGİLTERE'deki Countess of Chester Hastanesi’ndeki 17 bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada 'yardım meleği' görünümlü Lucy Letby isimli hemşire, 8 bebeği öldürmekten tutuklandı.

Cani hemşire! Hastanede 8 bebeği öldürmüş...

İngiltere'de Countess of Chester Hastanesi’ndeki bebek ölümlerini araştıran polisler, 8 bebeği öldürdüğü düşünülen Lucy Letby isimli hemşireyi tutukladı. 8 bebeğin katil zanlısı Letby, geçtiğimiz yıllarda bebekler için bir yardım etkinliği düzenlenmesinde katkıda bulunmuş ve büyük takdir toplamıştı.

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Cani hemşire! Hastanede 8 bebeği öldürmüş...

İngiliz basını bugün kan donduran bir gelişmeyle sarsıldı. Countess of Chester Hastanesi’ndeki bebek ölümlerini araştıran polis ekipleri, 2015-2018 yılları arasında doğum kliniğindeki 17 bebeğin ölümünü şüpheli buldu.

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Cani hemşire! Hastanede 8 bebeği öldürmüş...

Şüpheli bebek ölümleriyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Elde edilen bulgular sonucunda hastanede hemşire olarak görev yapan Lucy Letby’nin tutuklandığı açıklandı.

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Cani hemşire! Hastanede 8 bebeği öldürmüş...

Letby’nin tutuklanması hastanede şok etkisi yarattı. Meslektaşlarının güleryüzlü ve çalışkan biri olarak tanımladıkları 28 yaşındaki Letby, geçtiğimiz yıllarda bebekler için bir yardım etkinliği düzenlenmesinde katkıda bulunmuş ve büyük takdir toplamıştı.

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