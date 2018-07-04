Cani hemşire! Hastanede 8 bebeği öldürmüş...

İngiltere'de Countess of Chester Hastanesi’ndeki bebek ölümlerini araştıran polisler, 8 bebeği öldürdüğü düşünülen Lucy Letby isimli hemşireyi tutukladı. 8 bebeğin katil zanlısı Letby, geçtiğimiz yıllarda bebekler için bir yardım etkinliği düzenlenmesinde katkıda bulunmuş ve büyük takdir toplamıştı.

Şüpheli bebek ölümleriyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Elde edilen bulgular sonucunda hastanede hemşire olarak görev yapan Lucy Letby’nin tutuklandığı açıklandı.

Letby’nin tutuklanması hastanede şok etkisi yarattı. Meslektaşlarının güleryüzlü ve çalışkan biri olarak tanımladıkları 28 yaşındaki Letby, geçtiğimiz yıllarda bebekler için bir yardım etkinliği düzenlenmesinde katkıda bulunmuş ve büyük takdir toplamıştı.