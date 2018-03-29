Caner'den eşine servet değerinde bebek hediyesi!

Caner Erkin ile hamile eşi Şükran Ovalı yemek çıkışı görüntülendi. Ünlü çift mekandan Caner Erkin'in eşi hamile kaldıktan sonra aldığı yüksek güvenlikli ciple ayrıldı

Caner'den eşine servet değerinde bebek hediyesi!

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu eşi Şükran Ovalı önceki akşam Etiler Da Mario’da baş başa yemek yedi. Kız bebek bekleyen, 3.5 aylık hamile Şükran Ovalı, “Bebeğe isim düşündünüz mü?” sorusunu “Aklımızda birkaç isim var. Şimdilik söylemeyelim. Sürpriz olsun” diye yanıtladı. Bebek müjdesi sonrası Caner Erkin’in arabasını değiştirdiği görüldü. Daha büyük bir araç tercih eden ünlü futbolcu, 1 milyon TL değerindeki Cadillac Escalade cipiyle ilk kez objektiflere takıldı.

19
Caner'den eşine servet değerinde bebek hediyesi!

PLAKA JESTİ: Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın adının son 3 harfi olan 'RAN'ı lüks aracının plakasında tercih etmesi de gözden kaçmadı. Kız çocuk bekleyen ikili çıkışta soruları yanıtsız bıraktı. Öte yandan 3.5 aylık hamile olan Şükran Ovalı’nın kilo almaya başladığı gözlendi. Bebek bekleyen çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

29
Caner'den eşine servet değerinde bebek hediyesi!

39
Caner'den eşine servet değerinde bebek hediyesi!

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro