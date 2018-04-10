Caner ve Şükran'dan Seren Serengil'e olay cevap!

ŞÜKRAN OVALI'DAN AÇIKLAMA: Konuyla ilgili Instagram hesabında açıklama yapan Şükran Ovalı, Seren Serengil'in bu eleştirilerinden sonra sosyal medya hesabından eski fotoğraflarını paylaşarak şu açıklamaları yaptı: "Oyuncuyum sonuçta. Her hale girmek işimin bir parçası. Bu fotoğrafta photoshop var. Burnum şimdi de ufak değil ama büyük olsaydı da gocunmazdım."







"12 yıl olmuş. Nasıl da topaçım bin şükür. Her role girmiştim bu işte. Erkek oldum, hayvan oldum, deli oldum... İyiki olmuş, çok şey öğrendim."



