Caner ve Şükran'dan Seren Serengil'e olay cevap!

Caner Erkin'le evli olan Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Seren Serengil, "Çocuk boşanacak şimdi" ifadesini kullandı. Şükran Ovalı ve eşi Caner Erkin, Seren Serengil'in bu eleştirisine sosyal medya hesaplarından cevap verdi.

Caner ve Şükran'dan Seren Serengil'e olay cevap!

Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programında Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın estetiksiz halini yayınladılar. Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin'le evli olan Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Seren Serengil, "Çocuk boşanacak şimdi" ifadesini kullandı. Şükran Ovalı ve eşi Caner Erkin, Seren Serengil'in bu eleştirisine sosyal medya hesaplarından yanıt verdi.

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Caner ve Şükran'dan Seren Serengil'e olay cevap!

4 aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali karşısında büyük şaşkınlık yaşayan program yorumcularından Seren Serengil, "Çok kötü resmini bulmuşsunuz. Çocuk boşanacak şimdi" ifadesini kullandı. Şakınlığını üzerinden attıktan sonra sözlerine devam eden Seren Serengil, "Ama photoshop da yapmış olabilirler" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

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Caner ve Şükran'dan Seren Serengil'e olay cevap!

ŞÜKRAN OVALI'DAN AÇIKLAMA: Konuyla ilgili Instagram hesabında açıklama yapan Şükran Ovalı, Seren Serengil'in bu eleştirilerinden sonra sosyal medya hesabından eski fotoğraflarını paylaşarak şu açıklamaları yaptı: "Oyuncuyum sonuçta. Her hale girmek işimin bir parçası. Bu fotoğrafta photoshop var. Burnum şimdi de ufak değil ama büyük olsaydı da gocunmazdım."



"12 yıl olmuş. Nasıl da topaçım bin şükür. Her role girmiştim bu işte. Erkek oldum, hayvan oldum, deli oldum... İyiki olmuş, çok şey öğrendim."

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Caner ve Şükran'dan Seren Serengil'e olay cevap!

CANER ERKİN: BEN SENİ HER HALİNLE SEVDİM Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'dan sonra şu açıklamayı yaptı: "Ben seni her halinle sevdim, seveceğim. Buruş Buruş oluncaya kadar... Şişman, zayıf, güzel, çirkin farketmez tek dileğim beraber yaşlanalım aşkım."

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