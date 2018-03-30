Caner Toygar'ın intiharı reklam mı şok sözler 'Caner ölürse...'

Instagram üzerinden yaptığı canlı yayın ve paylaştığı fotoğraf sonrası intihar eden Caner Toygar hakkında birçok iddia ortaya atılıyor. Caner Toygar'ın durumunun gayet iyi olduğu belirtildi ancak intiharın tamamen senaryo olduğunu söyleyenler mevcut. Peki Caner Toygar'ın intiharı tamamen reklam malzemesi miydi?
Milliyet Gazetesi'nden Özay Şendir, Caner Toygar'ın intiharı hakkında çarpıcı sözler sarf etti. İşte Özay Şendir'in 'Eğer Ölürse Herkes Suçlanmalı' başlıklı yazısı : "15 yıldır ‘damat adayı’ diye hayatımızda olan bir adamdan söz ediyoruz. Ünlenmek için kaset yaptı, televizyon dizilerinde oynadı, yayınlarda bardak kırdı, Kabe’de selfie çekti, daha bir sürü şey yaptı. Geçen sene yine sosyal medya üzerinden intihar edeceğini söylemişti, bu sene yine aynı şeyi söyledi ve sonra yaptı. Gerçekten ölmek isteyen insanlar bunu canlı yayında söyleyerek yapmazlar, intihar girişimine inanmasam bile ortada psikolojik bir sorun olduğu kesin.
Eğer bu adam iyi durumdaysa ve hakkında yapılan haberleri takip edebiliyorsa, şu an krizden çıkmış bir uyuşturucu bağımlısı gibi tatmin olmuş durumdadır. Bilmediği ve düşünemediği şey, bir daha gündem olmak istediğinde intihar girişiminden fazlasını yapmak zorunda kalacağı. Eğer bu adam gerçekten intihar girişiminde bulunduysa ve ölürse, hepimizin suçlanması gerekir. Zira sabun köpüğü ünlüler, biz onları yücelttiğimiz için bu acınası hale geliyorlar."
NE OLMUŞTU; Yıllardır ekranlarda eş arayan Caner Toygar, sonunda aşkı Esra Erol'un izdivaç programında bulmuş ve Berke Kentli ile evlenmişti. Ancak evlilik beklendiği kadar uzun sürmedi. Berke Kentli, Caner Toygar'ın kendisine şiddet uyguladığını ve Esra Erol'un programında gerçek olmayan bir evlilik yaptıklarını iddia etmişti.
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