Caner Toygar'ın intiharı reklam mı şok sözler 'Caner ölürse...'

Instagram üzerinden yaptığı canlı yayın ve paylaştığı fotoğraf sonrası intihar eden Caner Toygar hakkında birçok iddia ortaya atılıyor. Caner Toygar'ın durumunun gayet iyi olduğu belirtildi ancak intiharın tamamen senaryo olduğunu söyleyenler mevcut. Peki Caner Toygar'ın intiharı tamamen reklam malzemesi miydi?

Milliyet Gazetesi'nden Özay Şendir, Caner Toygar'ın intiharı hakkında çarpıcı sözler sarf etti. İşte Özay Şendir'in 'Eğer Ölürse Herkes Suçlanmalı' başlıklı yazısı : "15 yıldır ‘damat adayı’ diye hayatımızda olan bir adamdan söz ediyoruz. Ünlenmek için kaset yaptı, televizyon dizilerinde oynadı, yayınlarda bardak kırdı, Kabe’de selfie çekti, daha bir sürü şey yaptı. Geçen sene yine sosyal medya üzerinden intihar edeceğini söylemişti, bu sene yine aynı şeyi söyledi ve sonra yaptı. Gerçekten ölmek isteyen insanlar bunu canlı yayında söyleyerek yapmazlar, intihar girişimine inanmasam bile ortada psikolojik bir sorun olduğu kesin.