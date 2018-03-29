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Caner Toygar'ın Berke intiharı öldü haberi yalan mı?

Caner Toygar'ın Berke intiharı öldü haberi yalan mı?

Caner Toygar kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Caner Toygar neden intihar etti, son durumu nasıl soruları merak konusu oldu. Dün gece instagram hesabına canlı yayın yaparak ilaç içen ve intihat teşebbüsünde bulunan Caner Toygar'ın öldüğü haberleri sosyal medyada yayılınca son durumu hakkındayeni bir açıklama yapıldı. Karısı Berke Caner'in yanıan geldi mi barıştılar mı?

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 09:00 - Güncelleme: 29-03-2018 09:00

Caner Toygar kimdir, neden intihar etti, Caner Toygar'ın son sağlık durumu nasıl haberleri merak konusu oldu. Dün gece instagram hesabından canlı yayın yaparak ilaç içen Caner Toygar intihar girişiminde bulundu. Beylikdüzü'ndeki evinde intihara kalkışan Caner Toygar'ın son durumu nasıl, doktorundan ilk açıkma haberimizde. Eşi Berke Kentli ile yaşasığı sorunlarla son günlerde sık sık ekrana gelen Caner, eşi Berke ile barışmak için her yolu denemiş ama sonuç alamamıştı. Ayrılığın eşiğinde olan çift sorunları bir türlü çözememişti.

Gelinim Olur musun adlı evlilik yarışmasıyla ünlenen Caner Toygar, intihar teşebbüsünde bulundu. Dün gece geç saatlerde sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Caner Toygar, ‘herkesten özür diliyorum’ sözlerini söyledikten sonra; Instagram’dan “İntihar bir çözüm değil, aksine, bir çözümsüzlüktür, bir sondur ve bir yenilgidir." sözlerini yazdı, ‘intihar’ teşebbüsünde bulundu.

SON SÖZLERİ: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM OLDU: Akşam saatlerinde intihar girişiminde bulunan Caner Toygar, Beylikdüzü'nde kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Caner Toygar, intihar girişiminden önce sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, "Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Herkesten çok özür diliyorum, saçma sapan bir şey yapmak istemiyordum ama artık dayanamıyorum" dedi.

NABZI ATIYOR AÇIKLAMASI:  Esra Erol’un eşi Ali Özbir son durumu açıkladı, ‘Nabzı atıyor’ açıklamasında bulundu.

Dün akşam sosyal medya hesabında morali bozuk bir şekilde canlı yayın yapan Toygar, herkesten özür diledi. Yaşadığı hayatta çözüm bulamadığını açıklayan Toygar, “İntihar bir çözüm değil, aksine, bir çözümsüzlüktür, bir sondur ve bir yenilgidir” açıklamasında bulundu.

Hastaneye kaldırılan Toygar’ın şu an sağlık durumu nasıl? Yapılan son açıklamalara göre sağlık durumu iyiye gidiyor.

BERKE KENTLİ'DEN BOŞANDI MI: Caner Toygar, evliliğinde yaşadığı krizle gündeme gelmeye devam ediyor. Esra Erol'un evlendirme programında tanıştığı Berke Kentli ile hayatını birleştiren Caner Toygar’ın olaylı boşanma davası sürüyor. Peki Caner Caner Toygar, Esra Erol'un evlendirme programında sonunda aradığı mutluluğu bulmuş ve Berke Kentli ile evlenmişti. Ancak işler Caner Toygar'ın istediği gibi gitmemiş ve eşi Berke ile ciddi sorunlar yaşamıştı. Berke, Caner'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etmiş, Caner ise bu iddiaları hem canlı yayında hem Instagram'da reddederek kendisini öldüreceğini bile söylemişti. Sonrasında ise Berke de ani bir dönüş yaparak 'Hayır şiddet yoktu' deyip ardından da Caner ile barışmıştı. Ancak barışmalarının hemen ardından bir kez daha ayrıldı ve eylül ayında boşanma kararı aldı. Berke-Caner Toygar çifti arasındaki boşanma davası devam ediyor.

CANER TOYGAR KİMDİR: 1 Ocak 1980'de Adana'da doğan Toygar, Türkiye'ye adını bir izdivaç programı olan Gelinim Olur Musun? ile duyurdu. Bu programda Tülin Koca isimli yarışmacıyla fırtınalı bir ilişki yaşayan ve bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan Toygar, yarışma sonrası çeşitli programlara katıldı.

BARDAĞA KAFA ATMIŞTI: Konuk olarak yer aldığı bir gündüz programına telefonla bağlanan Tülin Koca ile canlı yayında tartışıp kafasında bardak kıran Toygar, bir kez daha gündem oldu. İlerleyen yıllarda müziğe yönelen ve "Naber Fıstık" adında bir albüm çıkaran Toygar, daha sonra oyunculuk da yaptı. Her iki alanda da başarıya ulaşamayan Caner Toygar, geçtiğimiz yıllarda bir izdivaç programında daha ortaya çıktı. Bu programda tanıştığı Berke Kentli isimli bir yarışmacıyla dünya evine girdi.

NELER YAŞADI: Oyunculuk ve şarkıcılık maceralarından sonra bir köfteci dükkanı açan ancak bu alanda da başarılı olamayan Caner Toygar, son olarak evlendirme konseptli bir arkadaşlık sitesi kurmuştu.

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