Caner Toygar kimdir canlı yayın intiharı karısı Berke nerede?

Caner Toygar eşi Berke için mi intihar etti, Caner-Berke evliliği bitti mi ayrıldılar mı soruları Caner'in intihar girişiminin ardından merak konusu oldu. İnstagram hesabında canlı yayında ilaç içerek hayatına son vermek isteyen Caner Toygar'ın son durumu nasıl, doktoru ne açıklama yaptı son bilgiler haberimizde. Eşi Berke Kentli ile büyük bir aşkla evlenen fakat kısa süre sonra tartışmaya başlayan ve ayrılık aşamasına gelen Caner-Berke çifti evlerini ayırdı. Yaşanan son olayların ağır geldiğini ve artık dayanamadığını söyleyen Caner intihar etmek istedi. Esra Erol'un eşi Ali Özbir Caner'in hastaneye kaldırıldığını nabzının attığını söyledi.

Gelinim Olur musun adlı evlilik yarışmasıyla ünlenen Caner Toygar, intihar teşebbüsünde bulundu. Dün gece geç saatlerde sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Caner Toygar, ‘herkesten özür diliyorum’ sözlerini söyledikten sonra; Instagram’dan “İntihar bir çözüm değil, aksine, bir çözümsüzlüktür, bir sondur ve bir yenilgidir." sözlerini yazdı, ‘intihar’ teşebbüsünde bulundu.

SON SÖZLERİ: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM OLDU: Akşam saatlerinde intihar girişiminde bulunan Caner Toygar, Beylikdüzü'nde kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Caner Toygar, intihar girişiminden önce sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, "Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Herkesten çok özür diliyorum, saçma sapan bir şey yapmak istemiyordum ama artık dayanamıyorum" dedi.

NABZI ATIYOR AÇIKLAMASI: Esra Erol’un eşi Ali Özbir son durumu açıkladı, ‘Nabzı atıyor’ açıklamasında bulundu.

Dün akşam sosyal medya hesabında morali bozuk bir şekilde canlı yayın yapan Toygar, herkesten özür diledi. Yaşadığı hayatta çözüm bulamadığını açıklayan Toygar, “İntihar bir çözüm değil, aksine, bir çözümsüzlüktür, bir sondur ve bir yenilgidir” açıklamasında bulundu.

Hastaneye kaldırılan Toygar’ın şu an sağlık durumu nasıl? Yapılan son açıklamalara göre sağlık durumu iyiye gidiyor.

SON DURUMU NASIL İŞTE YENİ HABER: Sosyal medya fenomenlerinden olan Murat Övünç, Caner'i hastanede ziyaret etti ve son sağlık durumunu bu videoyla paylaştı. Video da Caner'in durumunun iyi olması ve eski haline dönmesi dikkat çekti.

BERKE KENTLİ'DEN BOŞANDI MI: Caner Toygar, evliliğinde yaşadığı krizle gündeme gelmeye devam ediyor. Esra Erol'un evlendirme programında tanıştığı Berke Kentli ile hayatını birleştiren Caner Toygar’ın olaylı boşanma davası sürüyor. Peki Caner Caner Toygar, Esra Erol'un evlendirme programında sonunda aradığı mutluluğu bulmuş ve Berke Kentli ile evlenmişti. Ancak işler Caner Toygar'ın istediği gibi gitmemiş ve eşi Berke ile ciddi sorunlar yaşamıştı. Berke, Caner'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etmiş, Caner ise bu iddiaları hem canlı yayında hem Instagram'da reddederek kendisini öldüreceğini bile söylemişti. Sonrasında ise Berke de ani bir dönüş yaparak 'Hayır şiddet yoktu' deyip ardından da Caner ile barışmıştı. Ancak barışmalarının hemen ardından bir kez daha ayrıldı ve eylül ayında boşanma kararı aldı. Berke-Caner Toygar çifti arasındaki boşanma davası devam ediyor.

CANER TOYGAR KİMDİR: 1 Ocak 1980'de Adana'da doğan Toygar, Türkiye'ye adını bir izdivaç programı olan Gelinim Olur Musun? ile duyurdu. Bu programda Tülin Koca isimli yarışmacıyla fırtınalı bir ilişki yaşayan ve bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan Toygar, yarışma sonrası çeşitli programlara katıldı.

BARDAĞA KAFA ATMIŞTI: Konuk olarak yer aldığı bir gündüz programına telefonla bağlanan Tülin Koca ile canlı yayında tartışıp kafasında bardak kıran Toygar, bir kez daha gündem oldu. İlerleyen yıllarda müziğe yönelen ve "Naber Fıstık" adında bir albüm çıkaran Toygar, daha sonra oyunculuk da yaptı. Her iki alanda da başarıya ulaşamayan Caner Toygar, geçtiğimiz yıllarda bir izdivaç programında daha ortaya çıktı. Bu programda tanıştığı Berke Kentli isimli bir yarışmacıyla dünya evine girdi.

NELER YAŞADI: Oyunculuk ve şarkıcılık maceralarından sonra bir köfteci dükkanı açan ancak bu alanda da başarılı olamayan Caner Toygar, son olarak evlendirme konseptli bir arkadaşlık sitesi kurmuştu.