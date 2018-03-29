Caner kafasında bardak kırma görüntüleri Tülin'e kızınca...

Uzun yıllardır ekranlar da evleneceği kişiyi arayan, ancak bir türlü bulamayınca adı müzmin damat adayına çıkan Caner Toygar, son olarak Esra Erol'un izdivaç programına katılmış ve Berke Kentli ile evlenmişti. Ancak işler hiç istediği gibi gitmemiş ve eşi Berke ile sansasyonel bir ayrılığa imza atmıştı. Uzun zamandır sessizliğini koruyan Caner Toygar'dan herkesi şoke eden bir haber geldi. Müzmin damat adayı Caner Toygar Instagram'da yaptığı canlı yayınla intihar girişiminde bulundu. Caner Toygar'ın kamera önündeki bu intihar girişimi akıllara Gelinim Olur musun yarışmasında Tülin ile olan bardak kırma olayını akıllara getirdi. Caner canlı yayında kafasında bardağı parçalamış ve sinir krizleri geçirmişti. İşte Caner'in bardak kırma görüntüleri ;

Caner intihar girişimi: Caner Toygar dün gece geç saatlerde instagram hesabından önce canlı yayın yapacağını duyurdu. İlk paylaşımında ise siyah zemin üzerinde “İntihar bir çözüm değil, aksine, bir çözümsüzlüktür, bir sondur ve bir yenilgidir” sözleri yazıyordu. Hemen arkasından da bu görüntüyü koydu ve şunları yazdı : “Bazen düşünüyorsun neden ben diye aynaya bakıyorsun neden ben diye sonra bir ses geliyor kulagina buraya ait degilsin diye sonra ağlamaya başlıyorsun gözlerinden yaşlar damla damla akıyor heryer islanıyor gözyaşlarıyla sonra gökyüzünden kendını izlıyorsun :( Birazdan cesaret toplayınca ;) canlı yayın acıyorum herkes izlesin süprizler var son sözler güzeldir

CANER TOYGAR'IN İNTİHAR GİRİŞİMİ GÖRÜNTÜLERİ : Caner Toygar 'ın 'intihar edeceğini' duyurmasının ardından herkes durumunu merak ederken o kısa süre sonra ağlamaktan şişmiş gözlerle kamera karşısına geçti. Caner Toygar söze 'biliyorum şimdi hepiniz imanı zayıf diyeceksiniz' diyerek başlayınca izleyici bunun bir intihar girişimi canlı yayını olduğunu farketti.

Caner Toygar'ın son durumu : Caner Toygar intihar girişimi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan Caner'in yeni görüntüleri de böyle;

Damat Caner Toygar canlı yayında intihar etti işte son durum! HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN