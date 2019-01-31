Caner ile karısı Berke boşandı mı mahkeme son kararı verdi

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Caner Toygar ve Berke Kentli hakkında çıkan son haberler ilginç. Katıldıkları evlilik programında tanışan Caner Toygar Berke Toygar, evlendikten kısa süre sonra aralarında geçimsizlik baş gösterdi. Berke Toygar, eşinin kendisine şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Caner Toygar hakkında Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

BERAAT ETTİ: 2.Sayfa'nın Instagram hesabından yayınlanan habere göre, mahkeme Caner Toygar'ın beraatine karar verdi.

Caner Toygar, daha önceki duruşmada 3 ay evli kaldıklarını, eşinin bu süre içinde 2-3 kez evde kaçtığını söylemişti

CANER TOYGAR KİMDİR: Caner Toygar, 1 Ocak 1980 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Lise tahsilinin ardından eğitimine devam etmemiştir. 2013 yılında evlilik programına katılan Caner, Tülin Koca ile yaşadığı aşk ile Türkiye gündemine oturmuş ve kısa sürede isminden sıkça söz ettiren kişi haline gelmiştir.

Evlilik programının ardından Tülin ile yaşadığı ilişkiyi katıldığı gündüz kuşağı programında anlatan Caner, burada telefona bağlanan Tülin'e sinirlenerek başında bardak kırmış, bu görüntüleriyle ülke gündemine damgasını vurmuştur.

Gündüz kuşağı programlarından kazandığı popülerliği müzik alanına taşımak istemiş ve 2009 yılında müzik konusunda da atılım yaparak "Naber Fıstık" isimli albümü çıkarmıştır.

Müzikle de yetinmeyip ardından oyunculuk için çabalamıştır. Fakat istediği başarıyı yakalayamayınca Ataşehir'de köfteci dükkanı açan Caner, bu alanda ilerleyemeyince, ekranlara çıkış nedeni olan evlendirme konseptini kullanarak arkadaşlık sitesi açmıştır.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2016- LANETLİ ANAHTAR (Cinci)

2009- ÇİÇEKCİ KIZ (Bar Koruması)

2005- KAYNANA SEMRA (Caner)

Caner Toygar, yıllar önce katıldığı 'Benimle evlenir misin?' programında Tülin ile yaşadığı büyük aşkla popüler olmuştu. Ancak Tülin ile işler hiç iyi gitmemiş ve yollarını ayırmışlardı. Bir de kafasında bardak kırınca akıllarda o haliyle kalmıştı. Toygar, yıllar sonra Esra Erol'un programına katılmış ve aradığı aşkı bu sefer Berke Kentli de bulmuştu.

Ancak işler Caner Toygar'ın istediği gibi gitmemiş ve eşi Berke ile ciddi sorunlar yaşamıştı. Berke, Caner'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etmiş, Caner ise bu iddiaları hem canlı yayında hem Instagram'da reddederek kendisini öldüreceğini bile söylemişti. Sonrasında ise Berke de ani bir dönüş yaparak 'Hayır şiddet yoktu' deyip ardından da Caner ile barışmıştı. Ancak barışmalarının hemen ardından bir kez daha ayrıldı ve eylül ayında boşanma kararı aldı.

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gerçeğin Peşinde' programa konuk olan Berke, Caner’le ilgili olarak ilk kez konuşmuştu. Berke, yaşadıklarını anlatırken göz yaşları adeta sel olmuştu.

Kentli, “Caner’i sevdim ve güvendiğim için evlendim. Caner’den evlenmeden önce de şiddet gördüm ama onu değiştirebilirim sandım. Bana karşı uyguladığı ilk şiddet otomobilde gösterdi, beni arabadan atmaya çalıştı” şeklinde konuşmuştu.

BERKE KENTLİ KİMDİR: Berke, 1982 yılında dünyaya gözlerini açtı. Yurt dışı eğitimini alan gelin adayı, Anaokulu öğretmenliği yapmaktadır. Muğla Datça’da ikamet eden Berke, daha önce hiç evlenmedi. Programa katıldığı ilk gün ailesine çok önem verdiğini dile getirdi. Karşısında insana hemen güvenen bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Berke, kendisi gibi sakin bir damat adayı istediğini söylemişti.