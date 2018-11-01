Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya servet değerinde jest!

Şükran Ovalı'ya hamilelik hediyesi 1 milyon 750 bin liralık cip alan Caner Erkin, bonkör çıktı. Erkin, eşine 300 bin liralık arabayla doğum jesti yaptı.

Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya servet değerinde jest!

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin, kızları Mihran Ela'yı Ağustos'ta dünyaya getiren eşi Şükran Ovalı'ya doğum hediyesi için kesenin ağzını açtı. Caner Erkin, üzerine titrediği eşine Mini Cooper marka araç hediye etti. İkili, önceki gün 300 bin liralık yeni araçlarıyla İstinyePark'ta objektife yansıdı.

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Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya servet değerinde jest!

ADLARI PLAKADA YAZILI: Lüks aracın plakasındaki 'Şükran' ve 'Mihran' isimlerinin son üç harfinin olması da gözden kaçmadı. Minik kızları için alışveriş yapan ünlü çiftin neşeli halleri dikkat çekti. Objektifleri gülümseyerek selamlayan Şükran Ovalı ile Caner Erkin, yeni araçlarına atlayıp evlerinin yolunu tuttu.

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Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya servet değerinde jest!

Caner Erkin, doğum öncesinde de eşine 1 milyon 750 bin lira değerinde ve yine 'RAN' plakalı Escalade marka bir cip alarak da bonkörlüğünü konuşturmuştu.

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Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya servet değerinde jest!

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