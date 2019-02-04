Caner Erkin'den Şenol Güneş'e şok tepki! Küfür edip kulübeye gitti

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 yendiği maçın ikinci yarısında oyundan alınan Caner Erkin, bu karardan memnun olmazken küfür ederek kulübeye geldi.

Caner Erkin'den Şenol Güneş'e şok tepki! Küfür edip kulübeye gitti

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 yendi. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Kagawa (2), Ljajic (penaltı), Dorukhan, Hutchinson ve Salih Dursun (kk) attı. Antalyaspor'un sayılarını Doukara ve Chico kaydetti. Maça Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa damga vurdu. Oyuna
girdikten saniyeler sonra ilk topla buluşmasında ağları sarsan Japon futbolcu, 3 dakikada 2 gol attı.

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Caner Erkin'den Şenol Güneş'e şok tepki! Küfür edip kulübeye gitti

SÖYLENEREK KULÜBEYE GEÇTİ: Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında Caner Erkin, 59. dakikada yerini Cyle Larin'e bıraktı. Tecrübeli oyuncunun oyundan alınırken mutsuz hali kameralara yansıdı. Sinirli bir şekilde kenara gelen Caner, söylenerek kulübeye geçti.

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Caner Erkin'den Şenol Güneş'e şok tepki! Küfür edip kulübeye gitti

SNİKAFLI KÜFÜR KAMERALARA YANSIDI: Kulübeye oturduktan sonra yanındaki arkadaşlarına da hararetli şekilde bir şeyler anlatan Caner'in tepkisinin kendisini oyundan alan Şenol Güneş'e olduğu anlaşıldı. Caner Erkin, oyundan alındıktan sonra ağzından çıkan sinkaflı küfür dikkatlerden kaçmadı.

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Caner Erkin'den Şenol Güneş'e şok tepki! Küfür edip kulübeye gitti

Karşılaşmaya Adriano'nun önünde sol kanat olarak başlayan Caner, çok fazla etkili olamadı.

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