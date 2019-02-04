Caner Erkin'den Şenol Güneş'e şok tepki! Küfür edip kulübeye gitti

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 yendi. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Kagawa (2), Ljajic (penaltı), Dorukhan, Hutchinson ve Salih Dursun (kk) attı. Antalyaspor'un sayılarını Doukara ve Chico kaydetti. Maça Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa damga vurdu. Oyuna
girdikten saniyeler sonra ilk topla buluşmasında ağları sarsan Japon futbolcu, 3 dakikada 2 gol attı.
SÖYLENEREK KULÜBEYE GEÇTİ: Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında Caner Erkin, 59. dakikada yerini Cyle Larin'e bıraktı. Tecrübeli oyuncunun oyundan alınırken mutsuz hali kameralara yansıdı. Sinirli bir şekilde kenara gelen Caner, söylenerek kulübeye geçti.
SNİKAFLI KÜFÜR KAMERALARA YANSIDI: Kulübeye oturduktan sonra yanındaki arkadaşlarına da hararetli şekilde bir şeyler anlatan Caner'in tepkisinin kendisini oyundan alan Şenol Güneş'e olduğu anlaşıldı. Caner Erkin, oyundan alındıktan sonra ağzından çıkan sinkaflı küfür dikkatlerden kaçmadı.
Karşılaşmaya Adriano'nun önünde sol kanat olarak başlayan Caner, çok fazla etkili olamadı.
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