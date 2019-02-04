Caner Erkin'den Şenol Güneş'e şok tepki! Küfür edip kulübeye gitti

SNİKAFLI KÜFÜR KAMERALARA YANSIDI: Kulübeye oturduktan sonra yanındaki arkadaşlarına da hararetli şekilde bir şeyler anlatan Caner'in tepkisinin kendisini oyundan alan Şenol Güneş'e olduğu anlaşıldı. Caner Erkin, oyundan alındıktan sonra ağzından çıkan sinkaflı küfür dikkatlerden kaçmadı.