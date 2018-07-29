Caner Erkin ve Şükran Ovalı doğum için hazır

Kızları Mihran'a kavuşmak için sabırsızlanan Şükran Ovalı ile eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, önceki gün Akasya AVM'deydi. Karnı iyice belirginleşen Şükran Ovalı 'Kızımıza kavuşmaya az kaldı. İkimizde de heyecan dorukta' dedi.
8 aylık hamile oyuncuyla eşinin uyumlu şıklığı dikkat çekti.Geçtiğimiz günlerde Caner Erkin'in kampta olmasından dolayı ayrı kalan ikili, bol bol hasret giderdi. Çift, mağazaları da el ele gezdi..
Kızları Mihran'a kavuşmak için sabırsızlanan Şükran Ovalı ile eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, önceki gün Akasya AVM'deydi. Karnı iyice belirginleşen Şükran Ovalı 'Kızımıza kavuşmaya az kaldı. İkimizde de heyecan dorukta' dedi.
8 aylık hamile oyuncuyla eşinin uyumlu şıklığı dikkat çekti.Geçtiğimiz günlerde Caner Erkin'in kampta olmasından dolayı ayrı kalan ikili, bol bol hasret giderdi. Çift, mağazaları da el ele gezdi..
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