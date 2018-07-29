Caner Erkin ve Şükran Ovalı doğum için hazır

Kızları Mihran'a kavuşmak için sabırsızlanan Şükran Ovalı ile eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, önceki gün Akasya AVM'deydi. Karnı iyice belirginleşen Şükran Ovalı 'Kızımıza kavuşmaya az kaldı. İkimizde de heyecan dorukta' dedi.



