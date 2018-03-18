Caner Erkin - Şükran Ovalı çiftinin ikiz mutluluğu

Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin ikiz bebeği olacağı iddia edildi. Evliliklerinde birinci yıllarını dolduran Caner Erkin ile Şükran Ovalı çiftinden güzel haber geldi

Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin ikiz bebeği olacağı iddia edildi. Evliliklerinde birinci yıllarını dolduran Caner Erkin ile Şükran Ovalı çiftinden güzel haber geldi. Akşam'ın haberine göre, 3 buçuk aylık hamile olan Ovalı’nın ikiz bebek beklediği iddia edildi. Bu haber karşısında oldukça mutlu olan çiftin çocuklarının cinsiyeti ise henüz belli değil... Twitter

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6 ay sonra bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşayan ikiliden Erkin ise eşinin adeta üzerine titriyor. Çiftin yakın çevresinden alınan bilgilere göre ünlü futbolcu, Ovalı’nın bir dediğini iki etmiyor. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Caner Erkin öte yandan Beykoz’daki villasında bebek odası için 100 bin TL’ye tadilat yapmaya başlamıştı.Şükran Ovalı, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşarken Caner Erkin'in Asena Atalay ile olan evliliğinden Çınar adında bir oğlu var. Twitter

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Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftinin ikiz bebeği olacağı iddia edildi. Evliliklerinde birinci yıllarını dolduran Caner Erkin ile Şükran Ovalı çiftinden güzel haber geldi. Akşam'ın haberine göre, 3 buçuk aylık hamile olan Ovalı’nın ikiz bebek beklediği iddia edildi. Bu haber karşısında oldukça mutlu olan çiftin çocuklarının cinsiyeti ise henüz belli değil... Twitter

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