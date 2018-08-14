Caner Erkin Şükran Ovalı çiftinden kızlarına duygusal mesaj!

Caner Erkin'le yaptığı evlilikten bir kız çocuğu dünyaya getirecek olan güzel oyuncu Şükran Ovalı kızına Sezen Aksu'ya ait 'Canımsın Sen' şarkısıyla seslendi.

Caner Erkin Şükran Ovalı çiftinden kızlarına duygusal mesaj!

Güzel oyuncu Şükran Ovalı, Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Caner Erkin'le Ocak 2017'de dünyaevine girmişti. Çift evliliklerinin birinci yılında çocuk sahibi olacaklarını duyurmuştu. Doğuma sayılı günler kala çift söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait 'Canımsın Sen' şarkısıyla kızlarına seslendi. Şükran Ovalı Erkin, sosyal medya hesabından eşi Caner Erkin ile çekildikleri bu fotoğrafları 'Mihran Ela Erkin bu şarkı bizden sana sağlıkla geel...' notuyla paylaştı.

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Caner Erkin Şükran Ovalı çiftinden kızlarına duygusal mesaj!

'CANIMSIN SEN':

Adın başka, tadın başka
Sığmıyorsun ele avuca
Delisin sen

Dilerim ki benle yaşa
Bildiklerin ezber değil
Yenisin sen

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Caner Erkin Şükran Ovalı çiftinden kızlarına duygusal mesaj!

Boşuna mı yaprak gibi
Rüzgârına kapıldım ben
Unutup kendimi bir divaneye
Takıldım ben

Ayağı eşikten dışarıda
Git gidersen
Bu gönül çoktan razı senden
Nasıl istersen

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Caner Erkin Şükran Ovalı çiftinden kızlarına duygusal mesaj!

Delip geçen gözlerinle
Söylenmemiş sözlerinle
Sırsın sen

Hiç oyunsuz, sorunsuz
Ne bir eksik, ne bir fazla
Canımsın sen

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