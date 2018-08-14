Caner Erkin Şükran Ovalı çiftinden kızlarına duygusal mesaj!

Caner Erkin'le yaptığı evlilikten bir kız çocuğu dünyaya getirecek olan güzel oyuncu Şükran Ovalı kızına Sezen Aksu'ya ait 'Canımsın Sen' şarkısıyla seslendi.

Güzel oyuncu Şükran Ovalı, Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Caner Erkin'le Ocak 2017'de dünyaevine girmişti. Çift evliliklerinin birinci yılında çocuk sahibi olacaklarını duyurmuştu. Doğuma sayılı günler kala çift söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait 'Canımsın Sen' şarkısıyla kızlarına seslendi. Şükran Ovalı Erkin, sosyal medya hesabından eşi Caner Erkin ile çekildikleri bu fotoğrafları 'Mihran Ela Erkin bu şarkı bizden sana sağlıkla geel...' notuyla paylaştı.



Twitter

Facebook

Google Plus

1 5

'CANIMSIN SEN':



Adın başka, tadın başka

Sığmıyorsun ele avuca

Delisin sen



Dilerim ki benle yaşa

Bildiklerin ezber değil

Yenisin sen Twitter

Facebook

Google Plus

2 5

Boşuna mı yaprak gibi

Rüzgârına kapıldım ben

Unutup kendimi bir divaneye

Takıldım ben



Ayağı eşikten dışarıda

Git gidersen

Bu gönül çoktan razı senden

Nasıl istersen



Twitter

Facebook

Google Plus

3 5