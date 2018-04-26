Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın bebeklerinin isimleri belli oldu

Ünlü isimlerin, kız çocuklarının eğitimi için kaleme aldığı öykülerden oluşan ‘Onlar’ın Öyküsü’ adlı kitapda, ‘Kilitli Dolap’ adlı öyküyü kaleme alan Şükran Ovalı, kızına Mihran adını koyacağını söyledi. 33 yaşındaki oyuncu, öyküyü yazmayı bitirdikten sonra rüyasında kızının olacağını gördüğünü de dile getirdi.
5 aylık hamile olan Ovalı daha önce verdiği bir röportajda hamilelik süreci hakkında, “Gitgide daha çok hissediyorum. Enteresan, güzel bir duygu. İçinde bir can var. Allah isteyen herkese nasip etsin” şeklinde konuşmuştu.
Ünlü isimlerin, kız çocuklarının eğitimi için kaleme aldığı öykülerden oluşan ‘Onlar’ın Öyküsü’ adlı kitapda, ‘Kilitli Dolap’ adlı öyküyü kaleme alan Şükran Ovalı, kızına Mihran adını koyacağını söyledi. 33 yaşındaki oyuncu, öyküyü yazmayı bitirdikten sonra rüyasında kızının olacağını gördüğünü de dile getirdi.
5 aylık hamile olan Ovalı daha önce verdiği bir röportajda hamilelik süreci hakkında, “Gitgide daha çok hissediyorum. Enteresan, güzel bir duygu. İçinde bir can var. Allah isteyen herkese nasip etsin” şeklinde konuşmuştu.
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