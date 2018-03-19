Caner Erkin ile Şükran Ovalı ikiz bebek mi bekliyor?

Beşiktaş'ta kariyerine devam eden Caner Erkin ile Şükran Ovalı bebek heyecanı yaşıyor. 3,5 aylık hamile olan Ovalı'nın ikiz bebeği olacağı iddia edilmişti. Ancak Duymayan Kalmasın'ın haberine göre çiftin bebeklerinin ikiz olmadığı ve cinsiyetinin kız olduğu açıklandı.
İkinci kez baba olmaya hazırlanan 29 yaşındaki Erkin yandan Beykoz Acarkent'teki villasında bebek odası için hazırlıklara başladı. 32 yaşındaki Ovalı ilk kez anne olmanın heyecanını yaşarken Erkin'in Asena Atalay ile olan evliliğinden Çınar adında bir oğlu var.
Şükran Ovalı ile eşi Caner Erkin geçtiğimiz günlerde ufak çaplı bir kazaya karışması sonucu hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Bu gelişmeler sonrası ortaya atılan iddialara karşı açıklama yapan Ovalı, "Doğmamış bebeğime beddua eden vicdansız insanların olduğunu görmek acıttı canımı" dedi.
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