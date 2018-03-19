Caner Erkin ile Şükran Ovalı ikiz bebek mi bekliyor?

Beşiktaş'ta kariyerine devam eden Caner Erkin ile Şükran Ovalı bebek heyecanı yaşıyor. 3,5 aylık hamile olan Ovalı'nın ikiz bebeği olacağı iddia edilmişti. ﻿​Ancak Duymayan Kalmasın'ın haberine göre çiftin bebeklerinin ikiz olmadığı ve cinsiyetinin kız olduğu açıklandı.