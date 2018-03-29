Caner bardak kırma olayı neydi Caner Toygar'ın o hali

Uzun yıllardır ekranlar da evleneceği kişiyi arayan, ancak bir türlü bulamayınca adı müzmin damat adayına çıkan Caner Toygar, son olarak Esra Erol'un izdivaç programına katılmış ve Berke Kentli ile evlenmişti. Ancak işler hiç istediği gibi gitmemiş ve eşi Berke ile sansasyonel bir ayrılığa imza atmıştı. Uzun zamandır sessizliğini koruyan Caner Toygar'dan herkesi şoke eden bir haber geldi. Müzmin damat adayı Caner Toygar Instagram'da yaptığı canlı yayınla intihar girişiminde bulundu. Caner Toygar'ın kamera önündeki bu intihar girişimi akıllara Gelinim Olur musun yarışmasında Tülin ile olan bardak kırma olayını akıllara getirdi. Caner canlı yayında kafasında bardağı parçalamış ve sinir krizleri geçirmişti. İşte Caner'in bardak kırma görüntüleri ;