Candice Swanepoel paylaşımlarından servet kazanıyor!

İngiliz medyası The Sun'da yer alan haberde dünyaca ünlü manken Candice Swanepoel, her Instagram paylaşımından ciddi gelir elde ediyor. Araştırma şirketi Bluebella'nın verilerine göre 29 yaşındaki manken, paylaştığı her fotoğraf başına 70 bin dolar kazanıyor.

Dünyanın en çok kazanan 8. mankeni olan ve Forbes dergisine göre yıllık 7 milyon dolar gelir elde eden Swanepoel, Instagram'da 11.8 milyon takipçiye sahip. 2003'ten aktif olarak mankenlik kariyerine devam eden ünlü manken 2010 yılında Victoria's Secret'a katılmış ve Melek olmuştu.