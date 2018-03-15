Candice Swanepoel paylaşımlarından servet kazanıyor!

Yabancı bir araştırma şirketinin verilerine göre Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, Instagram'da yaptığı her paylaşımdan 70 bin dolar (260 bin TL) kazanıyor. Ünlü mankenin Instagram'da 11.8 milyon takipçisi bulunuyor.

Candice Swanepoel paylaşımlarından servet kazanıyor!

İngiliz medyası The Sun'da yer alan haberde dünyaca ünlü manken Candice Swanepoel, her Instagram paylaşımından ciddi gelir elde ediyor. Araştırma şirketi Bluebella'nın verilerine göre 29 yaşındaki manken, paylaştığı her fotoğraf başına 70 bin dolar kazanıyor.

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Candice Swanepoel paylaşımlarından servet kazanıyor!

Dünyanın en çok kazanan 8. mankeni olan ve Forbes dergisine göre yıllık 7 milyon dolar gelir elde eden Swanepoel, Instagram'da 11.8 milyon takipçiye sahip. 2003'ten aktif olarak mankenlik kariyerine devam eden ünlü manken 2010 yılında Victoria's Secret'a katılmış ve Melek olmuştu.

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Candice Swanepoel paylaşımlarından servet kazanıyor!

Royal Fantasy Bra adlı 10 milyon dolarlık sütyeni taşıyan birkaç mankenden biri olan isim, yıllardır Forbes'in en çok kazanan mankenler listesinde yer alıyor.

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Candice Swanepoel paylaşımlarından servet kazanıyor!

İşte Candice Swanepoel'un paylaşımlarından bazıları...

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