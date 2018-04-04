  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Çandarlı Süleyman kimdir Bizans'a rüşvet ipe götürdü!

Çandarlı Süleyman kimdir Bizans'a rüşvet ipe götürdü!

Çandarlı Süleyman kimdir, neden idam edildi ve Çandarlı Süleyman'ın Osmanlı devletindeki yeri ve önemi ne soruları dünkü Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi ile merak konusu oldu. Çandarlı Halil Paşa'nın oğlu olan Çandarlı Süleyman'a Erol Afşin hayat veriyor. Çandarlu Süleyman Bizans'a rüşvet verirken yakalanmış ve idam edilmişti. Peki Erol Afşin kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-04-2018 14:00 - Güncelleme: 04-04-2018 14:00

Çandarlı Süleyman kimdir, neden idam edildi, ölüm sebebi neydi ve Çandarlı Süleyman'nın Osmanlı devleti için önemi beydi soruları dün akşamın en çok merak edilen sorularının başında geldi. Kanal D'nin iddialı yapımı Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde yer alan tarihi karakterlerden biri olan Çandarlı Süleyman Çelebi'nin hayatı ve hakkında bilinmeyenler araştırılıyor. Sevilen dizide Süleyman Çelebi'yi Erol Afşin canlandırıyor. Peki, Çandarlı Süleyman Çelebi kimdir? Çandarlı Süleyman Çelebi'yi canlandıran Erol Afşin kimdir?

ÇANDARLI SÜLEYMAN ÇELEBİ KİMDİR: Osmanlı Devleti'nde yaşayan önemli ve köklü bir aileye mensup olan Çandarlı Süleyman Çelebi, 1439-1453 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış ve yaşadığı dönemde oldukça güçlü bir isim olan Çandarlı Halil Paşa'nın iki oğlundan biridir. Çandarlı Süleyman Çelebi de babası gibi bir Osmanlı devlet adamıydı. Kazaskerlik gibi önemli bir görev yapan Süleyman Çelebi, tıpkı babası gibi devlet içinde önemli bir güce kavuşmuştu.

Babası Çandarlı Halil Paşa'nın, Bizans'tan rüşvet aldığı iddiası nedeniyle görevden azledilmesinin ardından idam edilmesi sonrası gözden düşmüş ve bulunduğu Kazaskerlik görevinden alınmıştır. Osmanlı tarihinde idam edilen ilk sadrazam olan babasının ardından 1455 yılında vefat etmiştir. Doğum yılı tam olarak bilinmemektedir.

EROL AFŞİN KİMDİR: Okan Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik eğitimi alan Afşin, eğitimi sırasında daha çok tiyatro çalışmaları yaptı. Ailesinin tüm karşı çıkmasına rağmen oyunculuğa direksiyon kıran Afşin, herhangi bir planı ve yabancı dili olmadan Almanya'ya gitmeye karar verdi. Folkwang Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çeşitli projelerde asistanlık yaptı. Oyuncu şu ana kadar Ballhaus Tiyatrosu, Maxim Gorki Tiyatrosu'ndaki çeşitli oyunlarda rol aldı. İlk kısa filmi ise Anthony Maras'ın 'The Palace'ı oldu. Adana doğumlu Türk oyuncu Erol Afşin Homeland'deki rolüyle uzun süre adından söz ettirmişti.

Başarılı oyuncu adını, dünyaca ünlü dizi 'Homeland'de rol almasıyla birlikte duyurmuş, bu dizide "Utku" adından bir karakteri canlandırmıştır. Erol Afşin son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde, Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın oğlu, Çandarlı Süleyman Çelebi karakterini canlandırmaktadır.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Çandarlı Süleyman kimdir Bizans'a rüşvet ipe götürdü! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro