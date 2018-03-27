Çandarlı Halil Paşa kimdir? Tarihteki önemi, hayatı ve ölümü

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başlaması ile birlikte Çandarlı Halil Paşa'da merak konusu? Peki Çandarlı Halil Paşa'nın tarihteki önemi nedir 'ne zaman ve nasıl öldü? gibi sorular da merak edilmeye başladı. İşte Çandarlı Halil Paşa'nın bilinmeyenleri…

Çandarlı Halil Paşa kimdir? Tarihteki önemi, hayatı ve ölümü

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başlaması ile birlikte Çandarlı Halil Paşa'da merak konusu? Peki Çandarlı Halil Paşa'nın tarihteki önemi nedir 'ne zaman ve nasıl öldü? gibi sorular da merak edilmeye başladı. İşte Çandarlı Halil Paşa'nın bilinmeyenleri…

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Çandarlı Halil Paşa kimdir? Tarihteki önemi, hayatı ve ölümü

ÇANDARLI HALİL PAŞA KİMDİR? Çandarlı Halil Paşa 1439-1453 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı. İstanbul’un fethinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından idam ettirildiği 10 Temmuz 1453 tarihine kadar 15 yıl süresince Vezir-i azamlık yapmıştır. Osmanlı tarihinde idam edilen ilk sadrazamdır.

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Çandarlı Halil Paşa kimdir? Tarihteki önemi, hayatı ve ölümü

Hayatı;
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi başvezirlerinden olan Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa’nın torunu ve Çandarlı İbrahim Paşa’nın oğludur. Eğitimi ve ilk görevlerinin ne olduğuna dair elimizde belge yoktur. Fakat ilmiye sınıfından olduğu için iyi derecede medrese eğitimi gördüğü kabul edilebilir. Bir vakfiye’de 1436’da kazasker olduğu kaydı bulunmaktadır. Sadrazam olan babası Çandarlı İbrahim Paşa vefat ettikten sonra ilmiye sınıfından ayrıldığı belirtilmektedir.

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Çandarlı Halil Paşa kimdir? Tarihteki önemi, hayatı ve ölümü

II. Murat saltanat döneminde 1439’da başvezir olan Osmancıklı (Amasyalı) Koca Mehmed Nizamüddin Paşa vefat ettikten sonra başvezirlik görevine geçmiştir. 1439 ile 1451’e kadar dönemde iki defa devlet işlerinden uzaklaşarak Manisa’ya çekilen II. Murad’ın yerine gelen genç oğlu II. Mehmed’in birinci sultanlık döneminde fiilen Osmanlı Devleti’ni yönetmiştir. Bu dönemde özelikle Anadolu beyliklerine karşı yapılan sert müdahalelerin önüne geçerek büyük bir iç kargașalığı önlemiştir. Edirne-Segedin Antlaşması’nın koşullarından hoşnut kalmayan Papalık, Kardinal Giuliano Cesarini vasıtasıyla Macar komutanı János Hunyadi’yı “Papa'nın onayı olmadığından dolayı geçersizdir.” iddiasıyla antlaşmayı ihlale yöneltmesi ile Balkan ülkelerinin büyük bir Haçlı ordusu oluşturarak Macar/Lehistan Kralı I. (III.) Ladislav komutasında önce güneye Balkanlardan sarkarak sonra doğuya Varna ‘ya yönelmeleri ile büyük tehdit altına kalan Osmanlı Devleti ordusunun başına tekrar tahttan feragat etmiş olan II. Murat’ın gelmesini sağladı. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti Varna Muharebesi’nde büyük bir galibiyet kazandı.

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