Candan Erçetin sahnede öyle bir şey yaptı ki yuhalanıp terk edildi!

Konserlerine tam gaz devam eden sanatçı Candan Erçetin, İç Hastalıkları Kongresi'nde doktorların karşısında sahneye çıktı. Candan Erçetin, söylediği bir sözle doktorları kızdırarak yuhalandı ve ardından doktorlar konseri terk etti.

Candan Erçetin sahnede öyle bir şey yaptı ki yuhalanıp terk edildi!

GÜVENLİĞİN DEVREYE GİRMESİNİ İSTEDİ! Geçtiğimiz cumartesi meydana gelen olayda Türkiye'nin her yerinden gelen doktorlar, Candan Erçetin konserinde eğlenecekti. Ancak Erçetin, konser verdiği İç Hastalıkları Kongresi'nde yaptığı hareketle herkesin tepkisini çekti. Kendisini çekenlerini telif ile uyaran Candan Erçetin, güvenliğin devreye girmesini isteyince doktorlar Candan Erçetin'i salonda yuhalayıp protesto etti.

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Candan Erçetin sahnede öyle bir şey yaptı ki yuhalanıp terk edildi!

3 bin kişinin doldurduğu salonda güzel başlayan gece Candan Erçetin'in saat 23:00 civarı cep telefonuyla fotoğrafını ve videosunu çeken doktorları "Bu telif haklarına tabi, çekmeyin" diye uyarmasından dolayı kötü bitti.

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Candan Erçetin sahnede öyle bir şey yaptı ki yuhalanıp terk edildi!

Ne olduğunu anlayamayan doktorlara bir uyarıda daha bulunan Erçetin, ardından daha sert bir şekilde ikazda bulunup "Hepiniz medeni insanlarsınız, görüntü çekmeyin. Güvenlik devreye girsin" diyince salondan yuhalama sesleri yükselmeye başladı.

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Candan Erçetin sahnede öyle bir şey yaptı ki yuhalanıp terk edildi!

Sadece sosyal medyada hatıra amaçlı paylaşım yapmak isteyen doktorlar, salonu terk etti.

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