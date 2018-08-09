Canan Karatay’ın karşı çıkmadığı tek ekmek

Adana'da fırın işletmecisi Fahri Aslan, Genel Cerrah Opr. Dr. Taner Bayramoğlu'nun tavsiyesiyle, Kastamonu'ya özgü olan, genetiği değiştirilmemiş siyez buğdayından elde edilen unla ekmek üretmeye başladı.

Canan Karatay’ın karşı çıkmadığı tek ekmek

Haftada bir kez taş fırında üretim yapan Fahri Aslan, tanesi 7 liradan, 400 ekmek sattığını kaydetti. Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın karşı çıkmadığı tek ekmek türü olan siyez ekmeğini Adana'da sadece kendilerinin ürettiğini dile getiren Aslan, kent dışından da sipariş aldıklarını anlattı. Genel Cerrah Op. Dr. Taner Bayramoğlu ise siyez ekmeğinin sindirim hastalıklarına iyi geldiğini söyledi.

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Canan Karatay’ın karşı çıkmadığı tek ekmek

Ekmeğin yapıldığı buğdayın genetiğinin 1936 yılından sonra değiştirildiğini ancak Kastamonu'ya özgü siyez buğdayının hâlâ orijinalliğini koruduğunu belirten Aslan, "Genetiği değiştirilmemiş tek buğday, siyez buğdayıdır. Şişmez, kabarmaz. Bunu Adana'da ilk kez pide şeklinde yaptık. Geceden sabaha kadar yoğurma tekniği var" dedi.

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Canan Karatay’ın karşı çıkmadığı tek ekmek

Genel Cerrah Op. Dr. Taner Bayramoğlu'nun önerisiyle siyez ekmeği üretimine başladığını kaydeden Fahri Aslan, "Haftada bir gün yapıyoruz ama yoğun talep var. Bu ekmek 1 hafta dayanabiliyor. Tanesini 7 liradan satıyoruz. Beyaz unun çuvalı 75-80 TL ama siyez ununun çuvalı 750-800 TL. O yüzden pahalı. Pişmiş hali 320-330 gram.

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Canan Karatay’ın karşı çıkmadığı tek ekmek

Televizyonlarda hocalarımız bas bas bağırıyor bu ekmek hakkında. Canan Karatay'ın da karşı çıkmadığı tek ekmek türü bu. Satışa çıkarttığımız gün 350-400 tane satıyoruz. Kırşehir'e, Gaziantep'e, Sivas'a siparişlerimiz var. Taner hocamız da kendi hastaları üzerinde denedi, oldukça faydalı oldu" diye konuştu.

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