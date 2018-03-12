Canan Karatay'dan olay sözler!

Prof.Dr. Canan Karatay 5. Uluslararası CNR Kitap fuarında 'Gerçek Tıbbın 10 Şifresi’ adlı kitabının tanıtım söyleşisinde konuştu. Rafineri un, şeker ve rafineri tuzun insülini artırdığını söyleyen Canan Karatay: “Yediğimiz bütün şeker, un ve içtiğimiz şekerli şekersiz içecekler kan şekerinin ve insülin hormonunun, bunun sonucunda da trigliseridin yükselmesine yol açıyor. Bu durum da hücre ve organları bozuyor. Trigliseridin yükselmesi, 20 türlü hastalığa yol açan hormon üretiyor” dedi.
İNSÜLİNİ DENGEDE TUT 20 HASTALIKTAN KURTUL: Yüksek şekerin Trigliseridin seviyesinin yükselmesine neden olduğunu bun durumunda; Beyne pıhtı atması, beyin basınç yüksekliği, katarak, kalp, felç, damar tıkanıklığı, kısırlık, adet düzensizliği, sperm azlığı, kanser gibi hastalıklara davetiye çıkardığını vurgulayan Karatay şunları söyledi: "“İnsülininizi dengede tutun, bu hastalıklardan kurtulun. Çünkü bu hastalıkların hiçbiri genetik değil. İlaç eksikliği sonucunda da bu hastalıklar ortaya çıkmıyor. Diyet diye bir şey de yok. ‘Bunu ye mucize, şunu ye mucize.’ Hepsi satışa yönelik. Şekerinizi yükseltmeyin, insülininizi dengede tutun yeter.”
MISIR ŞURUBU İLE MEMLEKET ZEHİRLENİYOR: Meyvelerin de şeker dolu olduğunu, bunun bağışıklık sistemini bozduğunu belirten Karatay, son dönemde övünerek satılan mısır şurubu ile memleketin zehirlendiğini söyledi. Kutu ve taze sıkılmış meyve sularının çocukların ve bebeklerin alkolü olduğunu ifade eden Karatay sözlerine şöyle devam etti: “Vatandaş C vitamininin sadece meyvelerde olduğunu sanıyor. Bu yanlış. Şekerle C vitaminin aynı ayna alınmasının vücuda hiçbir yararı yok. Meyve suları şeker hastalığı riskini artıyor. 1 kutu şekerli içecek şeker hastalığı riskini yüzde 22, pıhtılaşmayı da yüzde 30 yükseltiyor. En sağlıklı meyve zeytindir. En sağlıklı meyve suyu da zeytinyağıdır. Her sabah 1 fincan doğal sıkılmış zeytinyağı içmek mideyi ve vücudu korur. Yetişkinlerin ana sütü niteliğindedir.”
KÖFTE YAPACAKSANIZ YAĞLI KIYMA KULLANIN: Rafineri tuz yerine kristal kaya tuzu kullanılmasını öneren Karatay, kristal kaya tuzunun kalbi, kasları, sinir sistemini güçlendirdiğini kaydetti. Karatay, “İnsan vücudunun iyi çalışması için vücudun 92 elemente ihtiyacı vardır. 84’ü kaya tuzunda mevcuttur. Kaya tuzu hayattır” diye konuştu.
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