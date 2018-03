Canan Karatay'dan olay sözler!

MISIR ŞURUBU İLE MEMLEKET ZEHİRLENİYOR: Meyvelerin de şeker dolu olduğunu, bunun bağışıklık sistemini bozduğunu belirten Karatay, son dönemde övünerek satılan mısır şurubu ile memleketin zehirlendiğini söyledi. Kutu ve taze sıkılmış meyve sularının çocukların ve bebeklerin alkolü olduğunu ifade eden Karatay sözlerine şöyle devam etti: “Vatandaş C vitamininin sadece meyvelerde olduğunu sanıyor. Bu yanlış. Şekerle C vitaminin aynı ayna alınmasının vücuda hiçbir yararı yok. Meyve suları şeker hastalığı riskini artıyor. 1 kutu şekerli içecek şeker hastalığı riskini yüzde 22, pıhtılaşmayı da yüzde 30 yükseltiyor. En sağlıklı meyve zeytindir. En sağlıklı meyve suyu da zeytinyağıdır. Her sabah 1 fincan doğal sıkılmış zeytinyağı içmek mideyi ve vücudu korur. Yetişkinlerin ana sütü niteliğindedir.”