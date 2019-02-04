Canan Karatay'dan Fenerbahçeli futbolculara bomba öneri

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Karatay, tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de futbolcular için beslenme önerilerinde bulundu.

Canan Karatay'dan Fenerbahçeli futbolculara bomba öneri

Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı Malatya ve Göztepe maçlarından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de yüzler gülerken Prof. Dr. Canan Karatay'dan Fenerbahçe'ye her gün bir kuzu önerisi geldi. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a seslendi.

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Canan Karatay'dan Fenerbahçeli futbolculara bomba öneri

Sporda beslenmenin çok önemli olduğunu söyleyen Karatay, "Ersun Yanal Bey'e de söyledim. Futbolcuları makarnayla beslemesinler. Karbonhidratla sporcu beslenmez. Çocuklar iyi oynuyorlar, gençler, hırslılar ama maçtan önce karbonhidratla beslendikleri için karbonhidratın verdiği enerji 45 dakika gidiyor. İkinci yarıda enerji kalmıyor. Birinci yarıda Volkan rahat, enerjisini sarf etmemiş oluyor" dedi.

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Canan Karatay'dan Fenerbahçeli futbolculara bomba öneri

Habertürk'e konuşan Canan Karatay, "Ben Ersun Yanal'a dedim ki; 'Her gün bir kuzu kesin. Bu çocuklara yedirin, tutamazsınız hiçbirini. Koskoca Fenerbahçe bir kuzu yediremiyor mu futbolcularına…''

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Canan Karatay'dan Fenerbahçeli futbolculara bomba öneri

Canan Karatay, ''Bulgur yiyebilirler ama yağıyla beraber kuzu da yesinler. Tam yağlı manda yoğurdu da çok önemli" dedi ve sözlerini şöyle sonlandırdı:

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