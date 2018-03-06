Canan Karatay'a İstanbul Tabip Odası'ndan ceza

İstanbul Tabip Odası, Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Önüne gelen antidepresan yazıyor" sözlerinden sonra Karatay hakkında soruşturma açtı. Karatay'a soruşturma sonucu 882 TL ceza kesildi. Karatay'ın bu ilk cezası değil. 2016 yışında Prof. Dr. Canan Karatay’ın şeker testleriyle ilgili açıklamaları nedeniyle, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nin şikayeti üzerine Türk Tabipler Birliği tarafından verilen 15 gün meslekten men cezası onaylanmıştı.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, gebelikte şeker yükleme testinin zararlı olduğunu ve çok mecbur kalınmadıkça yaptırılmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay hakkında, “uzmanlık dışı bir konuda tıbbi değerlendirme yapmak, bilimsel olmayan açıklamalarla halk sağlığına zarar vermek, açıklamalarla reklam yapmak, tıbbi bir konu ile ilgili ihtilafında kendisi ile farklı düşünen hekimlerle etik olmayan bir biçimde tartışma yöntemi kullandığı” gerekçesiyle 5 Ocak 2015 tarihinde Türk Tabipler Birliğine şikayette bulundu.